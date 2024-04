Požar između Vrpolja i Grebaštice stavljen pod kontrolu: 'Ostaje spaljena zemlja'

Veiki požar koji je jučer buknuo u Vrpolju, točnije u zaseoku Vrpoljački gaj kraj Šibenika nakon sati borbe stavljen je pod kontrolom. Bio se proširio do Jasenova, ali kako doznajemo, vatrogasne snage očekivale su da će do kraja dana uspjeti zaustaviti stihiju koja stanovnike ovo kraja više toliko ne iznenađuje. Požari svake godine gutaju sve što im je na putu, a najčešće se aktiviraju u vrijeme orkanskog juga ili bure. Zasad je spaljeno oko 450 hektara šume i raslinja u požaru koj trenutno bukti kraj Šibenika

Teška noć je iza vatrogasnih postrojbi, mještana Grebaštice i zaseoka Konobe I Brnjače, kao I dobrovoljcima koji su priskočili u pomoć. Iz Vrpolja se vatra munjevito proširila preko brda do mjesta Konobe i približila kućama koje su većinom kamene starine, a njihova vrijednost na tržištu doseže iznose koji donedavno nisu bili zamislivi. Stanovnici ovog kraja se većinom bavili poljoprivredom, ribarstvom i sadnjom maslina na atraktivnoj i povijesno važnoj lokaciji s koje pogled puca prema uvali Dumboka, a za vedrog vremena mogu se vidjeti i otoci šibenskog arhipelaga. Požarište u Konobama je sanirano, ali vatra se proširila do susjednog mjesta Brnjača i zaprijetila kućama koje su vatrogasci uspješno obranili.

Silovit vjetar otvorio je novu vatrenu frontu poviše mjesta Jasenovo, desetak kilometara od ulaza u Šibenik. U plamenu je velika površina šume, gori raslinje i trava na brdu kojeg od Jasenova dijeli samo magistrala. Srećom, vatra nije prešla preko glavne prometnice koja povezuje Šibenik s turističkom zonom od Brodarice do Primoštena te doznajemo da se promet odvija bez zastoja, cesta je otvorena, ali su kadrovi u blizini uznemirujući. Požari su i ranije pustošili ovaj kraj, ali katastrofa koju su mještani Grebaštice, Konoba, Šaškova i sela u sklopu Primoštena Burnjeg doživjeli prošlog ljeta ne pamti se godinama.

- Tada su nas spasili očišćeni tereni, dovoljan je bio samo jedan uredan teren da spriječi scenarij prema kojem bi šanse za obranu Žaborića bile minorne, govori zapovjednik JVP Volimir Milošević, na želeći ulaziti u moguće uzroke požara.

Kriminalističke istrage o uzrocima paleži često se navode kao jedne od najtežih za istražitelje – dokazi su većinom spaljeni, suđenja počiniteljima dugotrajna su i mukotrpna, a piromanija se tretira kao bolest koju je prema riječima stručnjaka moguće otkriti već u ranoj fazi života i uspješno tretirati i liječiti. NIje svaka osoba koja potpali požar ujedno i piroman, motivi mogu biti razni, upozoravaju stručnjaci.

Mještani Grebašice, Jasenova, Šparadića, Bila, Žaborića I Brodarice ne pamte požar poput onog koji je bio prošlog ljeta i koji je ostavio spaljenju zemlju I progutao Jelinjak, brdo s kojim su lokalci posebno povezani I koji ovom kraju daje posebnu vizuru I boje koje se preslikavaju na površinu mora duž obale Grebaštice. Takvu boju mora mogli ste vidjeti samo ovdje, ali kad je Jelinjak u par minuta nestao u plamenu, izgubio se I dio povijesti ovog mjesta koje su i Rimljani okupirali zbog povoljnog položaja u zavučenoj I zaštićenoj uvali.

Nedavno je DVD Grebaštica dobio donaciju u iznosu od 300 tisuća kuna koja im je potrebna I za najosnovniju opremu, jer kako nam je kazao šef DVD Tomislav Bačelić, još su svježa sjećanja na godine kada su se mještani međusobno znali I potući za naprtnjače s vodom. Nedostajalo je svega, pa I danas nema ni blizu dovoljno hidranata u Grebaštici koja masovnom apartmanizacijom nalikuje na favelu što stvara dodatnu prijetnju obrani od požara.

22.04.2024., Vrpolje - Pozar na nepristupacnom terenu izmedju Vrpolja i Grebastice. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Goran Šimić, ekološki aktivist I sportaš, koji je većinu života proveo u Grebaštici opet je bio među prvima na požarištu te je izrazio duboko poštovanje prema vatrogasnim ekipama šibensko-kninske županije.

Stvarno se divim tim ljudima. Oni su i dalje tamo i tko zna do kada, tko zna jesu uopće sad i plaćeni za to, a i ako jesu, premalo su plaćeni... svi oni! Buden li ikada u situaciji da nešto mogu, njima ću dati ono šta zaslužuju, jer ti ljudi su čudo a ja sam obični civil. Ipak su oni 100 puta provjerili dišem li I je li sve ok. Ja sam sada kući a toplom, a oni gladni, žedni, satrani i još u teškim uvjetima na velikoj hladnoći. I onda još u nekoj divljini vidim dva prijatelja iz Grebaštice, civila, kako gase vatru granama, a još jutros su sa mnom čistili smeće u eko akciji. Heroji!’, poručio je Goran Šimić, dobitnik nagrade Ponos Hrvatske zbog svog doprinosa očuvanju prirode.