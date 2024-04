VIDEO U Rusiji plamen progutao ogromnu tvornicu

Bivši savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova, Anton Geraščenko, prenio je informaciju o požaru koji je zahvatio elektromehaničku tvornicu Elmaš u ruskom gradu Voronježu. Naime, ruski lokalni mediji izvijestili su kako je požar zahvatio oko 3000 četvornih metara.

Tvornica koja se zapalila se bavi proizvodnjom mjenjača, motora, kočnica, industrijskih ventilatora, itd. Još uvijek nema informacija o ozlijeđenima.

Russian media report that ELMASH electromechanical plant is on fire in Russian Voronezh.



Local media report that the fire has spread to around 3,000 square meters.



The plant produces gearboxes, gearmotors, brakes, industrial fans, supplies electric motors.