Povratak zvuka 2000-ih: Kosheen live u Zagrebu 27. rujna

Kosheen, jedan od najutjecajnijih britanskih elektronskih bendova, dolazi u Zagreb! U petak 27. rujna, u klubu Boogaloo, publika će imati priliku doživjeti moćan live nastup benda koji je obilježio generaciju i redefinirao granice između elektronike, rocka i popa. Bend se 2001. probio na scenu s klupskim hitom “Hide U” i debitantskim albumom Resist, koji je postigao platinastu nakladu. Slijedili su nezaobilazni hitovi “Catch”, “Hungry” i “All In My Head”, čime su učvrstili svoj status jedinstvene pojave na elektronskoj sceni – uspješno spajajući drum’n’bass i breakbeat s moćnom, emocionalnom pop i rock strukturom pjesme. Na čelu benda stoji karizmatična pjevačica i autorica Sian Evans, čiji glas i energija i dalje osvajaju publiku diljem svijeta.

U prva dva desetljeća karijere ostvarili su pet studijskih albuma, dva UK Top 10 albuma, brojne nagrade i kultni status među obožavateljima elektroničke glazbe, ali i šire publike. Njihovi nastupi uživo stekli su reputaciju među najintenzivnijima na sceni. Nakon stanke, bend se trijumfalno vratio 2019., krenuvši na rasprodane turneje, nastupajući na na festivalima i koncertima diljem Europe i Australije. Sian Evans u tom je razdoblju dodatno redefinirala live nastup benda, unoseći novu dozu strasti, dubine i osobnog izraza. Njena vokalna preciznost, karizma i iskrenost na pozornici postali su zaštitni znak Kosheenovih koncerata.

Turnejom “Resist 20th Anniversary” iz 2021. potvrdili su svoj kultni status, a 2023. krenuli su na globalnu turneju povodom 25 godina postojanja. Vrhunac slavlja dogodio se u travnju 2024., kada su po prvi put u karijeri nastupili uz simfonijski orkestar na tri ekskluzivna koncerta u UK-u – još jedan dokaz njihove evolucije i umjetničke širine.

Početkom 2025. predstavili su i novo remiksirano izdanje hita “Hide U” s osvježenim vokalima, koje najavljuje novo poglavlje benda i novu glazbu koja stiže. Nakon spektakularnih nastupa diljem Europe, Kosheen se vraća pred zagrebačku publiku – s koncertom koji spaja sve ono zbog čega ih pamtimo s novom snagom benda koji i dalje pomiče granice live nastupa. Ulaznice su u prodaji – pretprodajna cijena je 30€, a na dan koncerta 35€.