Povratak korone? Epidemiolog objašnjava što nam donosi jesen i ima li razloga za brigu

Ukupno 153 nova slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su u Hrvatskoj u proteklom tjednu, a broj aktivnih slučajeva u ponedjeljak je iznosio 272, stoji u posljednjem izvješću na službenoj stranici Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu.

- U posljednjih sedam dana preminulo je pet osoba – izvijestili su u utorak na spomenutoj stranici. U samoizolaciji je trenutno 27 osoba. Otkako se pojavio koronavirus u našoj zemlji, 25. veljače 2020., zabilježena su ukupno 1.274.434 slučaja zaraze, a preminulo je 18.297 naših građana.

Zaključno s 27. kolovozom ove godine, utrošeno je 5.362.233 doza cjepiva, a cijepljeno je 59,96 posto ukupnog stanovništva, odnosno 71,34 posto odraslog stanovništva. - U razdoblju od 21. pa do 27. kolovoza utrošeno je šest doza cjepiva, a od toga su četiri osoba cijepljeno prvom dozom – navodi se nadalje.

Vlada RH proglasila je, podsjetimo, 11. svibnja ove godine kraj epidemije koronavirusa u cijeloj Hrvatskoj. Unatoč proglašenju kraja epidemije, istaknuto je tada, važno je nastaviti pratiti epidemiološke podatke i provoditi preporučene radnje za smanjenje rizika od bolesti. Osim toga, nastavak cijepljenja i pružanje podrške onima koji pate od dugoročnih posljedica bolesti COVID-19 još će neko vrijeme biti prioritet, poručili su.

Što možemo očekivati s prvim danima rujna, početkom školske godine i općenito dolaskom jeseni, zapitali smo epidemiologa Miroslava Venusa. - Više je prijavljenih slučajeva zaraze posljednjih dana nego što je to bilo prije mjesec dana, no to je i očekivano, s obzirom da se građani vraćaju s godišnjih odmora. Moguće je i da će s početkom školske godine broj zaraženih rasti. No, važno je istaknuti kako se ne događa ništa dramatično, riječ je i dalje o mutacijama omikron varijante virusa, a oboljeli u pravilu imaju blažu kliničku sliku – započinje prim.mr.sc. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, ujedno i predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Komplikacije su, pak, moguće kod težih kroničnih bolesnika pa tako na oprezu trebaju biti, primjerice, dijabetičari. Što se testiranja tiče, građane se uglavnom testira brzim antigenskim testovima, dok se na PCR testiranje uglavnom šalju pacijenti kojima predstoji operativni zahvat. Cijepljene i dalje stoji kao preporuka, kaže naš sugovornik, osobito ako su u pitanju osobe sa zdravstvenim tegobama.

Što nam, pak, donosi jesen? - Teško je to prognozirati, s obzirom na to što smo dosad doživjeli. No, osobno ne očekujem ništa dramatično na jesen, jer virus i dalje ide prema mutacijama koje ne izazivaju težu kliničku sliku, a i naš se imunološki sustav već istrenirao, nama taj virus više nije novi. Naime, većina nas je ili preboljela bolest, ili se cijepila, ili i jedno i drugo. Nema razloga za strah, ali svakako trebamo i dalje biti oprezni – zaključuje prim.mr.sc. Miroslav Venus.

