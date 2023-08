Ograničenja zbog covida u Splitu: Oglasio se i Beroš: 'Pojava 11 slučajeva u bolnici nešto znači'

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u četvrtak da u ovom trenutku nema razloga za brigu niti elemenata koji bi upozoravali na mogućnost eskalacije epidemioloških karakteristika, ali je primjerenim ocijenio to što su u splitskom KBC-u zbog covida ograničene posjete. "U ovom trenutku doista nema razloga za brigu", kazao je Beroš novinarima nakon sjednice Vlade komentirajući to što su zbog pogoršanja epidemiološke situacije, odnosno zaraze 11 pacijenata covidom, u Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split, na lokalitetu Križine, privremeno ograničene posjete hospitaliziranim bolesnicima.

Nakon razgovora s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Beroš kaže da "nema elemenata koji bi nas upozoravali na mogućnost eskalacije epidemioloških karakteristika", ali je "primjerenim i opravdanim" ocijenio postupak zabrane posjeta u splitskoj bolnici jer, kako je dodao, pojava 11 slučajeva u bolničkim uvjetima ipak nešto znači. Naglasio je da HZJZ i epidemiološka struka nisu prestali pomno pratiti, iz dana u dan, sve epidemiološke elemente nužne za procjenu stanja.

"Istina je da su se pojavile neke nove varijante koje izazivaju oprez u svijetu", rekao je te dodao da su ljudi s dolaskom jeseni i hladnijeg vremena više u kućama pa potencijalno dolazak neke nove varijante može ponovno pobuditi epidemiju, ali da to osobno ne očekuje. Ministar Beroš je komentirao i Plan i program mjera zdravstvene zaštite koji je doživio kritike u javnosti, ocijenivši da je "na neki način kriva premisa oko samog Plana".

"Plan i program nije osnova za ugovaranje zdravstvene zaštite. Nije niti plan za kontrolu rada liječnika. On je samo popis svih onih usluga koje se pružaju u zdravstvenom sustavu", ustvrdio je Beroš. Izradila ga je, kaže, struka, uključuje vremenske normative, što nije slučaj diljem Europe, ali osobno misli da je bolje da ih ima nego da ih nema. Na neki način je životnije i odgovara potrebama pacijenta, smatra.

"I stoga molim sve koji analiziraju ovaj dokument da se ne osvrću na ono smanjeno vrijeme, jer isto tako kao što smo ga smanjili, smo ga i povećali. Dakle, uveli raspon koji je ovisan o potrebi pacijenta", kazao je Beroš koji to da neki samo uzimaju ono smanjeno vrijeme smatra da "skoro pa vodi u teatar apsurda".

Poručio je da niti on kao ministar, niti ekonomisti, niti pravnici u ministarstvu ne rade planove. On je izrađen 2019. godine, taj posao je koordinirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a iznjedrila ga je struka. Istaknuo je i da je prije upućivanja u javno savjetovanje, dokument upućen na mišljenje svim komorama u zdravstvu, uključujući Hrvatsku liječničku komoru, ali nije upućivan različitim udrugama, jer to nije način institucionalnog postupanja.