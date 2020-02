Povjerenstvo će pokrenuti postupak protiv ministra Ćorića

Odbačena je prijava protiv premijera Andreja Plenkovića u kojoj ga se prozivalo da je zbog stranačke povezanosti na čelo Uprave HEP-a imenovao Franu Barbarića, koji po prijavi nije zadovoljavao uvjete za imenovanje jer nema deset godina iskustva na rukovodećim funkcijama. Povjerenstvo je zaključilo da na temelju stranačke povezanosti nisu nadležni odlučivati, a učinili bi to samo u slučaju osobne ili interesne povezanosti.

Što se tiče same zakonitosti Barbarićeva imenovanja, proglasili su se nenadležnima. Povjerenstvo se pritom pozvalo na presudu Visokog upravnog suda u ranijim sličnim slučajevima kojom je utvrđeno da se sama zakonitost imenovanja može utvrđivati isključivo u upravnom postupku, a ne i u postupku pred Povjerenstvom.

Protiv ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića postupak je pokrenut također zbog imenovanja u Upravi HEP-a, u koju je Vlada u prosincu 2017. predložila Petra Sprčića koji je s ministrom kumski povezan.

Povjerenstvo je utvrdilo na temelju izvoda iz matica da je Sprčić Ćoriću vjenčani kum, zbog čega se Ćorić kod odlučivanja o njegovu imenovanju u Vladi trebao izuzeti, što nije učinio.

Odluku kojom je NO HEP-a predložila ova imenovanja Vlada je donijela na zatvorenoj sjednici, a glasalo se odjednom o svim imenovanjima pod točkom 'kadrovska pitanja'. No, to što je odlučivanje bilo kolektivno i što se odjednom glasalo o svim predloženim imenima, po mišljenju Povjerenstva, ministra Ćorića ne ekskulpira od odgovornosti.

Zbog toga je protiv njega pokrenut postupak utvrđivanja povrede zakonskih načela savjesnosti i nepristranosti.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće pokrenuti ni postupak protiv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.