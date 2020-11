Potresna ispovijest: Zbog Kameničkog sam ostao invalid, a on se nije niti ispričao

Marin Kamenički (22) nepravomoćno je osuđen danas na četiri i pol godine zatvora zbog izazivanja prometne nesreće poginule dvije žene, a jedan muškarac teže ozlijeđen. Kamenički je priznao krivnju, pa je zbog toga suđenje bilo ekspresno okončano nakon samo jedne rasprave. Međutim, nisu svi zadovoljni s presudom.

- Sramota! I laž! Ja sam vozač Astre, od mene je napravio invalida. Ni on ni nitko od njegovih se nije nijednom javio i pitao kako sam, a kamoli da se ispričao i molio za oprost, komentirao je za 24sata 59-godišnji Damir Babić Alagić (59).

On je u toj nesreći zadobio teže ozljede, zbog čega se i dan danas liječi.

- Devet dana sam bio u komi, još sam na bolovanju. Hvala Bogu, ja sam živ, dvoje nažalost nije imalo tu sreću - rekao je.

Obitelj poginule Nadice Hoflinger (65) ogorčena je i trajanjem i odugovlačenjem istražnog postupka. Smatraju da je to Kameničkom dalo dovoljno vremena da se skrasi i osnuje obitelj. Sud je to u donošenju presude smatrao olakotnom okolnosti.

- Razočarani smo, iako se već na prvom ročištu moglo naslutiti kuda sve to vodi. Jasno nam je da nikakva kazna ne može vratiti voljenu osobu, no ipak smo očekivali više. Pitamo se kakva se to poruka šalje ostalima kad se za ovako tešku nesreću dobije kazna malo iznad minimuma - rekla je Tea, kći poginule 65-godišnjakinje.

Podsjećamo, Babić Alagić vozio je Opel Astru u koju se 23. kolovoza 2018. godine u 21.10 sati zabio Marin Kamenički jureći čak 195 km/h u Mercedesu C63 AMG. Na tom dijelu Ilice brzina je ograničena na 50 km/h. Silina udarca odbacila je Astru na betonski zid. On je zadobio vrlo teške i po život opasne ozljede, a njegova suvozačica Nadica Hoflinger nije bila te sreće. Ona je preminula na mjestu. Druga žena koja je poginula je 22-godišnja Laura Stelio, suvozačica u Mercedesu Kameničkog. Ona je ispala iz Mercedesa te ju je pregazio drugi automobil koji je naišao neposredno nakon.