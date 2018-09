Potresi zatresli šibensko područje: 'Odsjekle su mi se noge, kao da mi je epicentar ispod kreveta'

Dva snažna potresa s epicentrom između Zatona i Vodica pogodila su noćas šibensko područje, prenosi ŠibenikIN.

Prvi potres jakosti 3.0 po Richteru zatresao je u 1,48 sati s epicentrom 10 kilometara od Šibenika, između Zatona i Vodica, dok je novi, jači potres magnitude 4.0 po Richteru zabilježen u 5,09 sati.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.2 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/EP3dHhJ7cn