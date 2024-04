Potres zatresao Srbiju: 'Neobičan huk na osmom katu'

Potres jačine 2,7 stupnjeva po Richteru pogodio je, u večernjim satima četvrtka, srpski grad Čačak javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prema navodima EMSC-a, epicentar je bio na dva kilometra sjeverno od Čačka i 47 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Kragujevca. Potres se dogodio na dubini od osam kilometara.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M2.7 occurred 2 km N of #Čačak (#Serbia) 4 min ago (local time 20:32:28). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/wQLuqjOZR1

🖥https://t.co/NNMsS1fo1k pic.twitter.com/1Pb9wW9aXI