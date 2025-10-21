Potres u Volkswagenu: Obustavlja se proizvodnja Golfa i traži se kraće radno vrijeme?

Proizvodnja Golfa dovedena je u pitanje budući da, kako javlja Bild, Volkswagen planira obustaviti proizvodnju nekih važnih modela. Razlog je nestašica poluvodiča, a osim obustave proizvodnje razmatra se i podnošenje zahtjeva za skraćenim radnim vremenom.

Prema informacijama iz krugova dobavljačke industrije koje navodi 'Bild', Volkswagen ovaj tjedan još ima dovoljno materijala za nastavak proizvodnje, ali sljedeći tjedan poluvodiči bi mogli biti potrošeni. Prema izvješću, u slučaju obustave proizvodnje prvo bi bila zaustavljena proizvodnja Golfa u matičnoj tvornici u Wolfsburgu, a zatim bi na red došao Tiguan. Kriza kod najvećeg europskog proizvođača automobila potječe iz sukoba oko proizvođača čipova Nexperia. Pod pritiskom SAD-a, Nizozemska je 30. rujna preuzela kontrolu nad tvrtkom, koja je dio kineskog tehnološkog koncerna Wingtech.

Kao odgovor, Kina je uvela zabranu izvoza određenih komponenti iz Kine. Od tada je proizvodnja čipova u Nexperiji djelomično zaustavljena. Prema informacijama "Bilda", predstavnici Volkswagena već su kontaktirali Agenciju za rad kako bi podnijeli zahtjev za skraćeno radno vrijeme za dio zaposlenika.