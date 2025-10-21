Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEMI U OPSKRBI

Potres u Volkswagenu: Obustavlja se proizvodnja Golfa i traži se kraće radno vrijeme?

FILE PHOTO: Volkswagen’s Golf VIII and Tiguan production in Wolfsburg
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
1/3
Autor
Robert Jurišić
21.10.2025.
u 15:56

Kriza kod najvećeg europskog proizvođača automobila potječe iz sukoba oko proizvođača čipova Nexperia. Pod pritiskom SAD-a, Nizozemska je 30. rujna preuzela kontrolu nad tvrtkom, koja je dio kineskog tehnološkog koncerna Wingtech.

Proizvodnja Golfa dovedena je u pitanje budući da, kako javlja Bild, Volkswagen planira obustaviti proizvodnju nekih važnih modela. Razlog je nestašica poluvodiča, a osim obustave proizvodnje razmatra se i podnošenje zahtjeva za skraćenim radnim vremenom.

Prema informacijama iz krugova dobavljačke industrije koje navodi 'Bild', Volkswagen ovaj tjedan još ima dovoljno materijala za nastavak proizvodnje, ali sljedeći tjedan poluvodiči bi mogli biti potrošeni. Prema izvješću, u slučaju obustave proizvodnje prvo bi bila zaustavljena proizvodnja Golfa u matičnoj tvornici u Wolfsburgu, a zatim bi na red došao Tiguan. Kriza kod najvećeg europskog proizvođača automobila potječe iz sukoba oko proizvođača čipova Nexperia. Pod pritiskom SAD-a, Nizozemska je 30. rujna preuzela kontrolu nad tvrtkom, koja je dio kineskog tehnološkog koncerna Wingtech.

Kao odgovor, Kina je uvela zabranu izvoza određenih komponenti iz Kine. Od tada je proizvodnja čipova u Nexperiji djelomično zaustavljena. Prema informacijama "Bilda", predstavnici Volkswagena već su kontaktirali Agenciju za rad kako bi podnijeli zahtjev za skraćeno radno vrijeme za dio zaposlenika.

Ključne riječi
automobili Volkswagen poluvodiči

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još