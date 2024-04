Potres 3.0 po Richteru kod Rijeke: 'Jako se osjetilo. Kao eksplozija'

Umjeren potres magnitude 3.0 prema Richteru, s epicentrom 5 kilometara sjeverno Rijeke , zabilježili su u nedjelju u 19 sati i 25 minute seizmografi hrvatske Seizmološke službe. „Danas, 21. travnja 2024. u 19 sati i 25 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom 5 kilometara sjeverno Rijeke. Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice“, objavili su iz hrvatske Seizmološke službe

Čitatelji javljaju da su osjetili podrhtavanje tla koje nije trajalo duže od dvije, tri sekunde. 'Jako se osjetilo. Kao eksplozija'; 'Kratko je trajalo, ali smo jako osjetili'; 'Baš se dosta osjetilo' neki su od komentara čitatelja. Iz Župnijskog centra 112 doznaje se da je bilo 100-tinjak poziva građana, no nitko za sada nije prijavio štetu niti je bilo ozlijeđenih osoba.

Ovo je drugi potres u ovom tjednu za riječko područje. Naime ove srijede potres nešto manji od današnjeg, svega jačine 2.0 po Richteru zadesio je grad Rijeku i okolicu. Epicentar potresa u srijedu bio je 17 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Rijeke, na dubini od sedam kilometara i nije nanio nikakve materijalne štete

⚠Preliminary info: #earthquake (#potres) about 8 km NE of #Rijeka (#Croatia) 1 min ago (local time 19:25:15)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

