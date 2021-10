Potres jačine 5,9 pogodio Mediteran: Osjetio se u Grčkoj, Turskoj, Egiptu..

Potres jačine 5,9 zatresao je jutros oko 7:32 područje Egejskog mora, koji se osjetio diljem Mediterana, javlja Euromediteranski seizmološki centar. Potres se osjetio u Grčkoj, na Cipru, u Turskoj, u Egiptu kao i u Izraelu.

Epicentar potresa je bio 139 km istočno-sjeveroistočno od Karpathosa na dubini od 60 km.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Eastern Mediterranean Sea 40 min ago pic.twitter.com/NSCvaUPvFf