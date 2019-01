Potrebna mu je pomoć: Josip (24) skočio u more i ostao prikovan za krevet

Svakodnevni skok u more za Josipa Filipovića (24) iz Petrovine završio je ozbiljnom ozljedom kralježnice koja ga je prikovala za krevet. Njegova obitelj prikuplja sredstva za liječenje, radi čega će idući mjesec održati i humanitarni koncert.

- Dogodilo se to 16. kolovoza… Nakon skoka u more, koji je očito bio nezgodan, Josip je ostao bez motorike ruku i nogu. Prebačen je u bolnicu u Zadar gdje je operiran jer se ustanovila da su pukla tri kralješka - prisjeća se Josipov otac, Pero Filipović, piše VG danas.

Nakon 17 dana liječenja u Zadru Josip je prebačen u Draškovićevu u Zagreb gdje je bio dvadesetak dana, a od 28. rujna liječenje se nastavlja u Varaždinskim toplicama.

- Do kada će biti tamo, to ne znamo. Rečeno nam je da četiri mjeseca liječenja koliko pokriva zdravstveno ističu 28. siječnja uz mogućnost produženja do maksimalno još tri mjeseca, odnosno do kraja travnja. Ali hoće li mu to odobriti znat ćemo tek krajem siječnja - kaže otac Pero.

Kaže, laganog pomaka ima, počeo je micati desnom rukom, ali ne toliko da bi samostalno mogao dohvatiti nešto. I ta, najmanja naznaka oporavka ulila je nadu svima, da djelomično povrati funkcije ekstremiteta koliko može.

Rodbina i prijatelji stali su uz obitelj i već potaknuli da se prikupi dio novca na koncertu KUD-a Gradići za potrebe njegova liječenja, jer otac je prošle godine ostao bez posla.



- Pokrenuli su prijatelji niz akcija i donacija kroz koje se prikuplja novac za liječenje uz pomoć robotike u klinici u Zagrebu. Sve to košta, neki kažu za tri mjeseca da je potrebno od 15 do 20 tisuća eura. Bilo je humanitarnih akcija i u Petrovini, cijelo mjesto se uključilo u prikupljanje pomoći, pekare Friško postavile su kutije za donacije u svojim prodavaonicama, pomagali su i sami župljani, rodbina prijatelji… - kaže Filipović.

Kako su rodom iz Bosanske Posavine u sve se uključila i Posavska TV koja će početkom veljače organizirati i humanitarni koncert.



- Koncert će se održati 2. veljače u Restoranu Ćurak u Rugvici gdje će nastupiti razni KUD-ovi uz izvedbe narodne i izvorne glazbe. Ulaz će biti besplatan, a dobrovoljni prilozi prikupljat će se na licu mjesta - kaže Filipović.

Za pomoć se javila i ekipa okupljena oko nedavnog turnira Turopoljsko srce, Tihana Maretić i drugi akteri. Do koncerta, ili drugih eventa za Josipa, oni koji žele i mogu pomoći već danas mogu uplatiti na račun njegova oca u PBZ banci na ime: Pero Filipović, Istarska 19, Petrovina Turopoljska, Velika Gorica, IBAN HR24 2340 0093 2007 2732 4.

Račun za strane valute je HR57 2340 0093 2330 8428 1 (SWIFT adresa PBZ-a : PBZGHR2X).