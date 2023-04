Postaju najveći otkupljivač krumpira: Borba za prevlast na tržištu vrijednom milijune eura

Mirjan Dodlek, vlasnik tvrtke Dodlek-Agro iz Belice, požalio se da ga je Konzum izbacio iz svojih prodavaonica nakon 18 godina suradnje i da je to učinjeno po nalogu tvrtke ENNA fruit u vlasništvu Pavla Vujnovca. - Godišnje smo Konzumu isporučivali oko 12.000 tona krumpira, što znači da otkazivanjem suradnje gubimo 6,25 milijuna eura prihoda godišnje – rekao je Dodlek u utorak na konferenciji za novinare.

Nije Vujnovac zabranio

Kako je ukupni prihod njegove tvrtke u prošloj godini iznosio devet milijuna eura, jasno je da mu suradnja s Konzumom nosi čak 70 posto prihoda. Dodlek tvrdi da ga je 14. ožujka nazvao direktor nabave voća i povrća iz Konzuma i rekao mu da isporuči sav krumpir u njihove distributivne centre te da se suradnja s 20. ožujkom prekida prema "usmenom nalogu" iz ENNA Fruita. Nakon tog poziva iz Konzuma, kazao je Dodlek, broj zaposlenih pao je s 35 na 30 jer je neke radnike morao otpustiti. Ostalima također prijeti gubitak posla, rekao je Dodlek koji surađuje s 30-ak kooperanata iz Međimurja.

Prije godinu i pol odbio je, kaže, pokušaj neprijateljskog preuzimanja, a ovo otkazivanje je, vjeruje, posljedica toga. Smatra da je cilj da ih se natjera u stečaj i "otmu" kooperanti sa svojim skladišnim kapacitetima. - Bilo bi žalosno, tragično i financijski neisplativo da belički proizvođači svoj krumpir voze na pakiranje u Varaždin, pored najvećeg izgrađenog otkupnog centra za krumpir koji se nalazi u samom središtu proizvodnje krumpira u Belici - kazao je Dodlek i dodao da mu je tvrtka ENNA Fruit ponudila suradnju oko otkupa krumpira u rinfuzi, no to bi, tvrdi, značilo prestanak rada pakirnog centra u Belici.

U tvrtki ENNA Fruit ističu da ni oni, a ni Vujnovac nisu zabranili direktoru voća i povrća u Konzumu ili bilo kome drugome, da naručuje krumpir od dosadašnjeg partnera. Napominju da nude povoljnije cijene, ujednačenu kvalitetu i pravovremenu isporuku robe te da imaju značajno veću mrežu domaćih kooperanata koja jamči veće količine domaćega krumpira kroz cijelu godinu. - ENNA Fruit je dobavljač krumpira za Konzum i nema utjecaja na ostale Konzumove dobavljače ili odluku o njima. Imamo osigurana skladišta krumpira kroz svoje otkupne centre i dugogodišnje kooperante. Činjenica jest da proizvođači krumpira prelaze k nama zbog boljih uvjeta i kvalitetnije podrške u procesu proizvodnje – napominju.

ENNA Fruit je do 2023. bila drugi najveći otkupljivač domaćeg krumpira u Hrvatskoj, a od sezone 2023./24. postat će, najavljuju, i najveći organizator proizvodnje i otkupljivač. Pakirani namjenski krumpir u Konzumu prodaju od ožujka ove godine. Imaju, navode, vlastita skladišta i dugogodišnju suradnju s kooperantima koji imaju svoja skladišta. U otkupnom centru Varaždin zapošljavaju 58 djelatnika i redovno, ističu, plaćaju sve svoje dobavljače. Kao najveći otkupljivač domaćeg voća i povrća u Hrvatskoj okupljaju više od tisuću kooperanata kroz pet otkupnih centara, a svake godine na domaćem tržištu otkupe oko 50.000 tona svježeg voća i povrća koje plasiraju u gotovo sve trgovačke lance u Hrvatskoj, a eventualne viškove izvoze. Prošle godine imali su 300 zaposlenih, 143 milijuna eura prihoda i 1,9 milijuna eura dobiti.

Dug 3,5 milijuna eura

Dodlek-Agro bio je jedini Konzumov dobavljač namjenskog krumpira posljednjih sedam, osam godina, no spominje se i dug od 3,5 milijuna eura bankama i dobavljačima. Kad je krajem 2020. godine ENNA Fruit odlučila povećati otkupne količine domaćeg krumpira, Dodleku je ponudila poslovni model u kojem bi se riješio dugova i ostao u poslovnoj suradnji s njima, no Dodlek je, tvrde, tu ponudu odbio, a onda im se javio u veljači 2022. No, ocijenivši da financijski pokazatelji ukazuju na potrebu značajnog financijskog restrukturiranja i rizik od stečaja, ENNA Fruit ne pristaje na njegovu ponudu i kreće u obnovu i nadogradnju otkupnog centra Varaždin u kojem ulaže tri milijuna eura vlastitih sredstava u modernizaciju skladišta, izgradnju novih komora za skladištenje krumpira, luka i mrkve, kupovinu linija za pranje i pakiranje namjenskog krumpira i mrkve te vlastitu pakirnicu.

Dodlek ne negira dugove jer je kupio pakirnicu od Agrokora za 17 milijuna kuna, ne plaća redovito kooperante jer je 2017. ostao bez nenaplaćenih tri milijuna kuna od Agrokora, a zbog pandemije i hiperprodukcije krumpira 2020. izgubio je, kako nam je rekao, milijune kuna. U Konzumu odgovaraju da je suradnja s domaćim proizvođačima dio njihove dugoročne strategije i surađuju s njih nekoliko tisuća. - Odgovoran smo poslovni partner koji posluje prema načelima održivosti te naša podrška uključuje i ispunjavanje svih financijskih obaveza, stoga i od naših dobavljača očekujemo da na isti način postupaju prema svojim kooperantima. Kada je u pitanju voće i povrće, narudžbe vršimo na tjednoj bazi, sukladno potrebama, i od pristiglih ponuda ugovornih partnera biramo poslovno najpovoljniju. Apsolutno odbacujemo insinuacije o vanjskim uplitanjima u naše poslovne procese, odluke o odabiru donosimo samostalno, poštujući profesionalna načela, te pritom u obzir uzimamo niz čimbenika – cijenu, kvalitetu proizvoda, logističku podršku i mnoge druge, uključujući već spomenuto ispunjavanje financijskih obveza, sve s ciljem da našim kupcima ponudimo najbolju kvalitetu po fer cijeni. Ugovor o suradnji s tvrtkom Dodlek-Agro i dalje je na snazi te ćemo njihove ponude uzimati u razmatranje, kao i dosad – odgovorili su nam u Konzumu.

