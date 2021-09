'Poslije poplave izostala je pomoć države gospodarstvenicima. Ostavljeni smo na cjedilu'

U vrijeme kada obnova objekata oštećenih u potresima nije gotovo niti započela čuju se i brojni pozivi za pomoć gospodarstvenicima kojima su oštećeni proizvodni pogoni u vrijeme potresa. I dok se još čeka reakcija nadležnih podsjećamo na vrijeme od prije sedam godina, poslije katastrofalne poplave u selima županjske Posavine, kada su stradala i neka gospodarstva.

Jedan od onih čiji pogoni su stradali bili su i pogoni tvrtke Gutić d.o.o. koja je zastupnik njemačke tvrtke Still i bavi se reparacijom viličara i drugih strojeva za skladištenje, a koji su još u dobroj kondiciji, kao i njihovim servisiranjem. Poplava je ovu tvrtku zatekla s 14 zaposlenih. U trenutku kada je razina vode bila najviša u dvorištu tvrtke, koja je i najviša točka, bilo je oko 1,5 metara vode. U onim nižim područjima tvrtke bilo je i do 2,5 metara vode. O nastalim štetama govori i to da su pod vodom bili 63 stroja kao i sva oprema, laptopi, tehnika, servisna vozila… Vlasnik tvrtke Zdravko Gutić kaže kako je imao realnu štetu koja se kretala oko milijun eura.

- Nažalost, poslije sedam godina od te poplave mogu reći kako smo kao gospodarstvenici imali brojna obećanja, najave, lijepe riječi ali da od toga ništa nije realizirano. Osobno bih bio više nego zadovoljan da mi je isplaćeno barem 300.000 eura za svu tu štetu ali nisam dobio niti eura, rekao je Gutić započinjući razgovor za Večernji list.

Kaže kako je dobio samo 300.000 kuna na ime očuvanja radnih mjesta, što su dobivali i svi drugi, te dodatnih 25-30.000 kuna koji su mu isplaćeni preko Vukovarsko – srijemske županije. Pokušavao je u to vrijeme više puta doći do odgovora i s nadležnima isposlovati nekakvu konkretnu pomoć ali bez rezultata. Sve je ostalo samo na lijepim riječima i puno obećanja.

- Osobno niti ne očekujem da ću ikada išta na ime te štete i dobiti. Žao mi je samo što nisam dobio niti ikakav odgovor što bi bilo barem minimum nekakve komunikacije. Nisam želio tužiti državu jer nisam pobornik tužbi niti se volim povlačiti po sudovima. Isto tako izostalo je i obeštećenje osiguravajuće kuće gdje sam bio osiguran. Pisali su sve, fotografirali, vadili opremu iz mulja… Izgleda kako je sitnim slovima bilo napisano da se šteta odnosi samo na moguću poplavu morskom vodom ali smo mi poplavljeni vodom iz Save. Zato su u srpnju iste godine poslali novi računa koji nisam želio platiti jer nisam dobio nikakvo očitovanje o prijavljenoj šteti, rekao je Gutić.

Nije pomoglo niti to što je bio među prvima koji se vratio u Gunju i što je svoje pogone stavio na raspolaganje ostalim službama. Čim se voda malo povukla oni su osigurali električnu energiju preko agregata, koje su dobili od prijatelja, i pomagao kome je i kada trebalo. Nije pomoglo niti to što su njegove pogone obilazili i ministri iz Vlade Zorana Milanovića i svi drugi. Neki su kod njega, u pogonima, i ručali. Jeli su hranu koju su im svakoga dana za 50-ak ljudi pripremali prijatelji iz Brčkog.

- Htjeli to neki priznati ili ne, ali ostavljeni smo na cjedilu. Očekivali smo svi pomoć od države koju nismo dobili. Meni su najviše pomogli iz njemačke tvrtke Still kojima uvijek posebno zahvaljujem. Svojim nastupom i djelovanjem sam maksimalno smanjio nastalu štetu. Najvažnije mi je bilo krenuti što prije da radim kako ne bih izgubio posao. Na sreću uspjeli smo u tome, istakao je Gutić.

Rezultat takvoga načina rada je da se tvrtka Gutić d.o.o. gotovo udvostručila broj zaposlenih tako da trenutno zapošljavaju 26 radnika. Isto tako povećali su i obim poslao kao i proizvodne kapacitete. To ipak nisu uspjeli i neki drugi pa je radi nerazumijevanja zatvoreno više obrta, a izgubljeno je i više radnih mjesta. Samo na području Gunje su dva drvoprerađivača zatvorila svoje pogone. Jedan od njih se više uopćena bavi poslom dok je drugi svoje pogone preselio u Brčko. Samo kod njih dvojice izgubljeno je stotinjak radnih mjesta.

Tekst je potican sredstvima u sklopu projekta Novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije.