'Porod u helikopteru pamtit ću čitav život'

Ovo joj je treće dijete, no prvo koje je rodila među oblacima. Koje je točno mjesto rođenja malene Marije nije sigurna ni njezina majka Lucija Brnjac koja ju je rodila deset minuta prije slijetanja na helidrom Delta u Rijeci.

Kćer, koja je odlučila izaći iz majčina trbuha dok je Lucija još bila na Rabu, dobila je baš to ime, s obzirom da je na svijet došla u kasno poslijepodne na Veliku Gospu.

Medicinskoj sestri nije prvi put

Oko 17.25 sati posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 91. zrakoplovne baze dobila je zahtjev za hitan prijevoz. Za nekoliko minuta bili su u zraku, krenuvši iz baze na otoku Krku, a Lucija je već tada imala trudove koji su postajali sve jači i učestaliji. Na pola puta do Rijeke Marija više nije mogla čekati. Porod je tako počeo negdje iznad Krka.

- Svako od nas odradio je svoj dio posla vrhunski. Porođaj je protekao bez većih problema, a kad se rodilo zdravo dijete bili smo sretni, zadovoljni i ponosni. Veliko je zadovoljstvo pomoći svakom pacijentu, a pomoći kod rođenja djeteta kategorija je iznad ostalih - rekao je kapetan helikoptera bojnik Krešimir Abramović. Medicinska sestra, nadnarednica Iris Šimić imala je slično iskustvo 1990. godine, kad je na svijet došao jedan mali dječak, a doktoru Hatvaliću ovo je bio prvi ovakav slučaj. Luciju su nakon slijetanja prevezli u Kliniku za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, a iskustvo je to, naglasila je, koje će pamtiti čitav život.

- Sve je bilo brzo gotovo. Nije nam bilo lako, ali izvukli smo se i, srećom, sve je prošlo u redu - kazala je Lucija Brnjac.

Buduća časnica HV-a?

Porod u helikopteru jučer je razgalio i Rabljane, koji su čitav dan na društvenim mrežama odašiljali čestitke obitelji Brnjac, a netko se čak i našalio da se rodila buduća časnica HV-a. Srećom, na Veliku Gospu nije puhala bura, zbog čega je helikopter mogao neometano sletjeti i uzletjeti s Raba. Taj vjetar, pogotovo kad puše velikom silinom, razlog je zbog kojeg su stanovnici otoka ponekad odsječeni od kopna.

- U tim slučajevima, porodi se moraju odvijati u domu zdravlja, i to na hitnom odjelu. To se događa jednom godišnje ili čak jednom u dvije godine - kaže dr. Boris Bačić, ginekolog u Domu zdravlja Rab. O vrsti poroda te hitnosti ovisi hoće li trudnica u riječku bolnicu otići helikopterom ili kolima hitne pomoći. Hitnom pomoći, odnosno trajektom pa cestovnim putem do Rijeke, put zna trajati tri do četiri sata, a helikopterom tek dvadesetak minuta.