Popuštanje mjera u Brazilu preuranjeno: Ponovno raste broj oboljelih

Koronavirusom je u svijetu zaraženo 9,5 milijuna ljudi od čega se 5,1 milijun oporavio. Preminulo je više od 485 tisuća osoba, a najpogođenija zemlja je i dalje SAD s 2,4 milijuna oboljelih te 124 tisuće preminulih osoba.

09:50 - Nakon mjeseci mjera protiv širenja koronavirusa, Nizozemska se nastoji vratiti normalnoj svakodnevnici. Premijer Mark Rutte najavio je u srijedu navečer u Hagu popuštanje mjera dva mjeseca ranije nego što se očekivalo.

"Sigurnosni razmak od 1.5 metra ostaje pravilo", rekao je Rutte. Drugi val koronavirusa mora se spriječiti, dodao je.

Kina, kazališta, crkve i restorani od 1. srpnja ponovno mogu primati neograničen broj posjetitelja, ali moraju osigurati poštivanje razmaka od 1.5 metra. Dosad ih je maksimalno 30 moglo biti u restoranima i kinima. Ukidaju se gotovo sva ograničenja u javnom prijevozu od 1. srpnja, ali putnici su obvezni nositi masku.

Moći će se održavati sajmovi i festivali na otvorenom, a seksualni radnici ponovno će moći nuditi svoje usluge. Redovna školska godina nastavit će se nakon ljetnih praznika, a učenici će ponovno moći sjediti jedni kraj drugih. Od 1. rujna navijači će moći gledati nogometne utakmice uz poštivanje socijalne distance i neće smjeti pjevati.

Broj novozaraženih u Nizozemskoj u padu je tjednima. Gotovo 50.000 ih je zaraženo, a 6.097 umrlo.

09:28 - Turisti se ne vraćaju u Italiju unatoč ponovnom otvaranju granica u Europi, požalila se nacionalna čelnica turističke industrije Marina lalli, koja očekuje sumornu turističku sezonu.

Europskim posjetiteljima dopušten je ulazak u Italiju od 3. lipnja kada su ukinuta ograničenja putovanja, do tada nametnuta zbog pandemije koronavirusa, no to je ostalo gotovo bez učinka.

"Nije da ne vidimo znatan broj turista, nego ih uopće nema", rekla je Lalli, predsjednica udruženja Federturisma.

"Govorim o talijanskim turistima, ali posebno o stranim", rekla je Lalli predviđajući da se međunarodni posjetitelji neće vratiti "barem do razdoblja od rujna do listopada".

Novina La Repubblica prenijela je istraživanje talijanske turističke zajednice ENIT predviđajući 55-postotni pad turističkih dolazaka ove godine, dok taj postotak raste na 88 u turističkim središtima poput Venecije.

Otprilike 30 posto venecijanskih hotela je zatvoreno, a oni koji su otvoreni imaju manje od pola popunjenih kapaciteta, kazala je venecijanska povjerenica za turizam Paola Mar.

07:40 - Uskoro će u svijetu biti 10 milijuna oboljelih od COVID-a 19 a gospodarska predviđanja nisu nimalo ružičasta: pandemija koronavirusa ne jenja, štoviše nagovješćuje tjedne i mjesece koji će biti turobni za planet.

Michael Ryan, direktor službe za izvanredne situacije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) istaknuo je u srijedu "stalan i zabrinjavajući trend, s velikim brojem zemalja koje su prošlog tjedna imale porast od 25 do 30 posto".

"Epidemija se na američkom kontinentu naglo širi, napose u Srednjoj i u Južnoj Americi", rekao je. "Nažalost, pandemija još nije dosegnula vrhunac u mnogim zemljama američkog kontinenta", dodao je.

07:20 - Broj zaraženih koronavirusom u Brazilu ponovo raste nakon postupnog ukidanja epidemioloških mjera u pojedinim državama koje stručnjaci ocjenjuju preuranjenim.

U srijedu je ta zemlja s 212 milijuna stanovnika zabilježila drugi najveći broj slučajeva zaraze u protekla 24 sata, 42.725 novooboljelih, a od početka pandemije zaraženih je ukupno 1.188.631.

Brazil je nakon Sjedinjenih Država druga zemlja svijeta po broju zaraženih i po broju umrlih, s 1185 umrlih u srijedu i s 53.830 umrlih od izbijanja epidemije.

"Brazilska krivulja je i dalje u snažnom porastu", ocijenio je Domingos Alves, čelnik Zdravstvenog istraživačkog laboratorija (LIS) pri sveučilištu u Sao Paulu.

Dvije najteže stradale države, Sao Paulo i Rio de Janeiro (obje na jugoistoku zemlje), navode u najnovijem izvješću da su u protekla 24 sata od COVID-a 19 umrle 284, odnosno 142 osobe. Sao Paulo je u utorak zabilježio dnevni rekord umrlih, 434.

Činilo se da su krajem prošlog tjedna krivulje dosegnule plato u tim dvjema državama gdje su mjesne vlasti početkom lipnja počele polako popuštati epidemiološke mjere.

Prije toga, dva mjeseca su radile samo ljekarne i trgovine hranom, ali nije bilo mjera koje bi prisiljavale stanovnike da ostanu kod kuće.

Škole su još zatvorene, restorani prodaju jela za van, ali trgovački centri rade već dva tjedna.

Domingos Alves misli da su trgovine prerano otvorene jer WHO preporuča da se mjere počnu popuštati tek kada broj umrlih i oboljelih bude padao više tjedana zaredom. "Šaljemo ljude u klaonicu", upozorio je.

Na jugu zemlje stanje se pogoršava s dolaskom zime.

U Curitibi, glavnom gradu države Parane, vlasti upozoravaju da bi se zdravstveni sustav mogao zagušiti ne budu li građani poštovali epidemiološke mjere.

Stanje je, naprotiv, nešto bolje u Manausu, na sjeveru, u državi Amazonasu, gdje je bio kaos u svibnju kada su se umrli pokapali u zajedničkim grobnicama, a ispred bolnica su stajale hladnjače u kojima su se čuvala tijela do ukopa.

Poljska bolnica otvorena u Manausu zatvorena je ovog tjedna. Država Amazonas je u srijedu imala 24 nova slučaja zaraze a dan ranije tek osam.