Ponovno se oglasila djevojka iz Afganistana: Odvode žene na silovanje. Nemojte pasti na talibane

Djevojka iz Afganistana čije su suze dirnule cijeli svijet nakon što su talibani zauzeli Kabul, ponovno je istupila u javnost. Novinarki i političkoj aktivistici Masih Alinejad pristala je dati intervjuu u kojem je progovorila o trenutnoj situaciji u Afganistani.

- Imam 23 godine. Kada bi talibani vidjeli ženu poput mene, odmah bi me prisilno udali za nekog od svojih boraca. Drugim riječima, oni siluju pod krinkom braka. To je njihova verzija Kurana. Nas žene smatraju ratnim plijenom - započela je svoju priču 23-godišnja djevojka koja trenutno nije u Afganistanu.

