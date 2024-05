Politologinja: 'Radić ima jasne ciljeve, ali ne želi privlačiti pozornost'

Hoće li Vlada kojoj će treći put na čelu biti Andrej Plenković biti čvrsta i stabilna ili već uskoro unutar nje možemo očekivati prve trzavice pa možda i smjene?

Činjenica jest da je riječ o trećem uzastopnom vođenju vlasti i o velikoj količini stečenog znanja i iskustva u vladanju pa mislim da će suradnja HDZ-a s DP-om biti solidna, da će u njoj uglavnom prevladavati HDZ-ova struja i utjecaj premijera Andreja Plenkovića jer pojedinci iz DP-a tek trebaju pokazati i dokazati svoje znanja i sposobnosti upravljanja resorima. Mislim da će oni tek za godinu-dvije postati partneri koji mogu u jednakoj mjeri doprinositi zajedničkim ciljevima. Za njih će biti jako bitno kako će proći na EU izborima, u koju će se europsku grupaciju stranaka uključiti te hoće li iz toga crpsti dodatnu jačinu, odnosno hoće li zbog toga u Vladi ojačati ili oslabiti. Naprosto, budu li među onima koji će na EU izborima pobijediti, to će dodatno ojačati njihovu poziciju u Vladi. Ne mislim da će premijer Plenković imati problema s koalicijskim partnerima jer je već od prekjučer, od nastupa u Saboru, on taj koji upravlja cijelim tim "političkim brodom".

Tko je u trgovini oko sklapanja Vlade i podjele svega što se dijelilo u konačnici bolje, a tko lošije prošao?

Slažem se da se to uvjetno rečeno može nazvati trgovinom jer svaki dogovor o formiranju Vlade jest kompromis. U suštini, to je borba da se dođe do kompromisa. A mislim da je HDZ u tome bolje prošao jer on dalje ide s gotovo svim uhodanim resorima i političarima koji su na tim pozicijama iskusni. Što se tiče DP-a, oni su dobili ono što su i očekivali. Dobili su gospodarstvo, što su cijelo vrijeme i željeli. Zatim, poljoprivredu, s kojom će biti dosta problema zbog okolnosti vezanih za EU i način vođenja poljoprivredne politike kod nas pa će im to biti veliki izazov. Kada je pak riječ o demografiji i iseljeništvu, to je još uvijek nedovoljno definirano. Ne zna se još što je sve time obuhvaćeno, koja će se to politika na kraju provoditi i pitanje je kako će se izabrana osoba na toj poziciji snalaziti kraj toliko otvorenih pitanja.

A što biste rekli o DP-ovu Mariju Radiću, kakvu on igru igra?

Kao što je on htio biti u sjeni Ivana Penave kao predsjednika stranke, tako i sada želi povlačiti konce iz sjene. On želi komotnu poziciju sa strane koja može biti dosta efikasna za ostvarenje njegovih ciljeva. Radić vlada iz sjene, on nije predsjednik stranke, ali je glavna osoba za razgovore. On ni sad nije želio funkciju, ali će stalno biti prisutan. Ni od čega se ne izvlači, no nigdje neće biti formalno uključen. Ne želi skretati pozornost na sebe. On je čovjek kojima ima jasne ciljeve, ali ne želi biti pod svjetlima reflektora.

