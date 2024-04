Političarke lijeve koalicije: 'Žene se boje da ih sustav neće zaštititi, zato je važno promijeniti vlast'

Kandidatkinje na listi koalicije Rijeke pravde upozorile su u subotu, komentirajući ubojstva žena u Zagrebu koje su stradale "samo zato što su žene", na nedovoljnu potporu sustava ženama izloženima nasilju, poručivši da se to može promijeniti na skorašnjim izborima.

"Hrvatska je treća u EU po broju femicida, pa borba mora biti kontinuirana i stalna", rekla je Anka Mrak-Taritaš (GLAS) na konferenciji za novinare na Trgu bana Jelačića, gdje su se u isto vrijeme održavali još molitva krunice skupine muškaraca i kontraprosvjed aktivista. "Klečavci žele staviti okove oko nogu žena i vratiti ih u prošlost, oni svojim djelovanjem potpomažu femicid", istaknula je.

6.4.2024., Zagreb - Muska krunica prve subote u mjesecu. Kontraprosvjed protiv muske molitve. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Rekla je da su kod glasanja o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona imali prvi put priliku definirati temu femicida i način na koji se treba kažnjavati, no "licemjerni AP" podmetnuo je famozni "Lex AP" i žene iskoristio kao živi štit. Danica Juričić Spasović (SDP) rekla je da se zakoni mijenjaju, a žene i dalje ubijaju, što znači da ih državne institucije nisu u stanju zaštititi ni kada prijave nasilnika, a brojni su i slučajevi da žene ne prijavljuju seksualno zlostavljanje s pozicije moći, od akademskih do najprimitivnijih razina.

Dodala je da se i ona s time suočila u kampanji, kad u razgovoru s građanima netko redovno priđe i kaže da politika nije za žene, već je za njih da drže tri stvari, "kuhaču, metlu i ono što bi mogli nazvati genitalnim hrvatstvom. To nije samo ulica, predstavnici primitivnog mentaliteta već su imali saborske zastupnike, a on se vidi i na Trgu gdje se kleči da bi se zaštitio patrijarhat i nazadno društvo. To smo čuli i od političkog tajnika HDZ-a koji je poručio svojoj stranačkoj kolegici da ne može biti na listi ako nije udana i nije izrodila više od dvoje djece", dodala je, poručivši da se to može promijeniti na izborima koji su važni za buduće generacije.

POVEZANI ČLANCI:

Marijana Puljak (Centar) je kazala kako se mnoge žene boje da ih sustav neće zaštititi, da nema dovoljno sigurnih kuća, da policija neće reagirati, da će nasilnike pustiti na slobodu nakon minornih kazni, zbog čega je "važno promijeniti vlast, pobijediti HDZ i vratiti povjerenje svih građana u sustav. Po njezinim riječima, uz suce treba obrazovati i djevojčice od malih nogu, naučiti ih da se izbore za sebe i da ne toleriraju kada su dječaci nasilni prema njima još u vrtiću, edukacija treba biti od predškolskog do građanskog odgoja.

Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom ) smatra da je ubojstvo rijetko posljedica afekta, već mu prethodi dugotrajno zlostavljanje, vrijeđanje omalovažavanje. Poručila je mladim djevojkama koje su možda na početku toksične veze da čuju i da se suprotstave poruci s Trga koje traže od nijh da budu čednije obučene i da slušaju muški autoritet unutar četiri zida.

"Premijer je u osam godina mandata propustio unaprijediti sustav i čuti upozorenja predsjednika Vrhovnoga suda, a desne i konzervativne stranke reagirati kada se žene tretira kao drugotne i nameće im se uska društvena uloga", ocijenila je. Komentirajući slučaj redatelja Dalibora Matanića koji je jučer priznao kako je više godina pijan i drogiran uznemiravao glumice, zbog čega je izrazio žaljenje, Orešković je rekla da su njegovo kajanje primili na znanje, no taj slučaj pokazuje koliko je teško ženama govoriti o onome što proživjele.

GALERIJA Novo okupljanje molitelja diljem zemlje