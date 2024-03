Bio je jedna od najkontroverznijih osoba u povijesti britanskog otočja: Evo koga je Milanović citirao

In the name of God, go! You sordid prostitutes... (Za ime Božje, van! Vi prljave kurve). U današnjem istupu predsjednika Zorana Milanovića, ali i u referencijama prije nekoliko dana, spominjući čišćenje Augijeve štale, apsolutno je postalo jasno da u dijelovima citira poznati govor Olivera Cromwella, Engleza, vođe građanske revolucije protiv kralja Charlesa, koji je - između ostalog, i tim riječima, bijesan, pokušao raspustiti parlament, odnosno njegove ostatke - tzv. krnji parlament (the Rump Parliament).

Oliver Cromwell povijesna je ličnost iz 17. stoljeća - državnik, političar, vojnik, i jedan od možda najvažnijih, ali i najkontroverznijih, osoba u povijesti britanskog otočja. Prošao je cijeli dijapazon uloga i činjenja - od vodeće uloge u Engleskom građanskom ratu i svrgavanja kralja te kasnije, kad biva imenovan lordom protektorom (zaštitnikom) Engleske, Škotske i Irske, u krvi ugušio pobunu, što Irci i danas smatraju genocidom. Da se koristimo citatnošću i patchworku, kojoj je Milanović sklon, o tom pokolju u Irskoj pjeva i Morrissey u pjesmi Irish Blood, English Heart, gdje - između ostalog establishmenta, denuncira i Cromwella.

U povijesnom kontekstu - 1642. izbio je prvi engleski građanski rat između rojalista, pristaša kralja Charlesa, koji su tvrdili da bi kralj trebao imati apsolutnu vlast kao svoje božansko pravo kao kralja, i parlamentaraca koji su favorizirali ustavnu monarhiju i kasnije potpuno ukidanje monarhije i Doma lordova. Cromwell počinje kao lojalan član parlamentarne vojske da bi ubrzo bio promaknut u dozapovjednika. Kada se građanski rat ponovno rasplamsao 1648. Cromwellovi vojni uspjesi značili su da je njegov politički utjecaj znatno porastao. U prosincu 1648. u parlamentu dolazi do podjele između onih zastupnika koji su željeli nastaviti podržavati kralja i onih poput Cromwella koji su smatrali da taj parlament napokon treba raspustiti - i od tad datira spomenuti govor - a da je jedini način da se zaustave građanski ratovi kroz suđenje kralju i egzekuciju. Doista, Cromwell je bio treći od 59 zastupnika koji su potpisali Charlesovu smrtnu presudu. Nakon kraljeva pogubljenja 1649., umjesto monarhije uspostavljena je Zajednica (Commonwealth) Engleske koju je vodilo Državno vijeće.

Nakon kraljeva pogubljenja 1649., Cromwell je upravljao vojnom kampanjom kako bi uspostavio kontrolu nad Irskom 1649. i kasnije nad Škotskom 1650. To je rezultiralo krajem građanskog rata pobjedom Parlamenta u bitci kod Worcestera 3. rujna 1651. i uvođenjem Commonwealtha Engleske, Škotske i Irske. Cromwell je 1650. imenovan lordom generalom, zapravo vrhovnim zapovjednikom parlamentarnih oružanih snaga. U prosincu 1653. Cromwell je postao lord zaštitnik (protector). Dok je kasnije odbio ponudu parlamenta da ga se okruni, radije se opisujući kao 'policajac ili čuvar' Commonwealtha, Cromwellova uloga prvog lorda zaštitnika bila je slična onoj monarha koji uključuje "glavnu magistraturu i administraciju vlade" . Međutim, Ustavni instrument vlade odredio je da on mora dobiti većinu glasova Državnog vijeća ako želi sazvati ili raspustiti parlament, uspostavljajući tako presedan da engleski monarh ne može vladati bez pristanka parlamenta, što je i danas podržano. Umire 1658. Nakon Cromwellove smrti, njegov sin Richard naslijedio ga je kao lord zaštitnik. Međutim, bez očeve političke i vojne moći, povlači se 1659. Nedostatak jasnog vodstva Commonwealtha doveo je do obnove parlamenta i monarhije 1660. pod Charlesom II. No u siječnju 1661., tijelo Olivera Cromwella, zajedno nekolicinom drugih koji su bili protiv Charlesa, uklonjeno je iz Westminsterske opatije kako bi im se posthumno sudilo za veleizdaju i 'pogubili'. Tri su tijela obješena na vješala u Tyburnu - imanju u Sussexu najpoznatijem po vješalima i egzekucijama - u lancima prije nego što su im u zalazak sunca odrubljene glave.

Iako je Cromwell bio član engleskoga Drugog parlamenta, 1653. godine ga ukida. Želeći osnovati privremeno vijeće koje bi izradilo novi ustav, Cromwell je 19. travnja 1653. očekivao da će Parlament raspravljati o svom raspuštanju. Kad je sljedećega dana načuo da Parlament pokušava produžiti zasjedanje, dojurio je s naoružanom pratnjom, gdje je bijesno koračajući i vičući izgovorio govor iz kojeg Milanović citira. On u cijelosti glasi ovako:

"Krajnje je vrijeme da prekinem vaše zasjedanje na ovome mjestu koje ste obeščastili vlastitim prezirom prema svim vrlinama i oskvrnuli porocima, frakcijska ste družina i protivnici dobrog upravljanja; čopor ste podmitljivih hulja i poput Ezava prodali biste vlastitu zemlju za tanjur leće, i poput Jude izdali biste vlastitoga Boga za nekoliko srebrnjaka. Je li ostala barem jedina vrlina među vama? Postoji li ijedan jedini porok kome se ne odaste? Moj konj ima više vjere negoli vi, vaš je Bog zlato. Koji od vas za mito nije razmijenio dušu? Ima li među vama čovjeka kojemu bi bilo i mrvicu stalo do dobra Commonwealtha? Vi prljave kurve, niste li oskvrnuli ovo sveto mjesto, niste li pretvorili hram Božji u razbojničku jazbinu svojim nećudorednim stavo­vima i pokvarenim radnjama? Postali ste nepodnošljivo odvratni cijelome narodu, narod vas je poslao ovdje da ispravite nepravde, a vi sami najveći ste nepravednici. Zato me vaša zemlja zove da očistim ove Augijeve štale i prekinem vaše pokvarene poslove. A to ću, tako mi Boga i snage koju mi pruža, sada i učiniti; i zato vam naređujem, ako vam je život mio, da ste smjesta otišli odavde; odlazite, van! Smjesta! Gonite se, služinčadi potkupljiva! Uzmite onu svjetlucavu tričariju i zaključajte za sobom vrata. Za ime Božje, van!"

