VIDEO Policija zaustavila auto zbog spore vožnje, u čudu gledali tko je za volanom

Kada su zbog spore vožnje na autocesti zaustavili automobil marke Dodge, policija iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Utah, pomislila je kako je vozaču pozlilo.

No, ono što nikako nisu očekivali je da će u vozilu zateći dijete. I to dijete od samo pet godina.

Automobil se cestom kretao tek 50 kilometara na sat dok je ograničenje bilo 110 km/h. Policiji je odmah nešto bilo sumnjivo pa su zaustavili vozilo. Kada su prišli vozaču, imali su što vidjeti. Za volanom je sjedio petogodišnji dječak po imenu Adrian koji je ukrao ključeve od automobila svojih roditelja i odlučio otići u Kaliforniju kupiti si Lamborghini.

Dječak je zaustavljen 3,2 kilometra dalje od svoje kuće, a vozilo je uzeo dok ga je čuvala njegova starija sestra jer su mu roditelji radili. No, sestra mu je u međuvremenu zaspala, a dječak je pronašao ključeve od obiteljskom automobila, uzeo novčanik i odlučio otići u drugu državu.

Srećom, nije daleko stigao jer s tri dolara koja je imao u novčaniku ne bi mogao kupiti ni igračku Lamborghini, a puka je sreća da je i tako daleko došao s obzirom na njegove godine.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB