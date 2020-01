Policija objavila niz detalja o slučaju zvijezde 'Krim tim 2': Traga se za još jednom osobom

Karlovačka policija prijavila je bivšeg policijskog inspektora i zvijezdu serije KT2 Leona Lučića (48) za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, a zajedno s pripadnikom MUP-ove Antiterorističke jedinice u Lučkome Andrijom Vrhovcem (35) prijavljen je i za kazneno djelo iznude u pokušaju, epilog je to dosadašnje istrage događaja koji se 10. siječnja oko 11.45 sati dogodio na nadvožnjaku autoceste A1 u blizini Draganića. Specijalac Vrhovac udaljen je iz službe, a traga se za još jednom nepoznatom osobom koja je sudjelovala u iznudi.

Karlovačka policija utvrdila je do sada kako su Lučić i Vrhovac,pokušali iznuditi novac od zaprešićkog poduzetnika Maria D. u suradnji s najmanje još jednom nepoznatom osobom. Nakon što su ga ranije kontaktirali telefonom, dogovorili su susret na nadvožnjaku autoceste A1 u blizini Draganića, gdje je došlo do fizičkog sukoba, odnosno uporabe sile od dvojice osumnjičenih i to uz prijetnju vatrenim i hladnim oružjem. Tijekom tog sukoba Leon Lučić je teško ozlijedio 38-godišnjeg bivšeg MMA borca Marka Šintića, koji je na mjesto iznude stigao s poduzetnikom, no pri tome je Lučić i sam teško ozlijeđen te završio u komi.

U napadu na Šintića sudjelovao je i Vrhovac koji tog dana nije bio u službi. Protiv njega će, potvrđuje policija, biti pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, a ujedno je udaljen iz službe.

Zbog zadobivenih teških ozljeda osumnjičeni Leon Lučić i dalje se nalazi u bolnici te prema njemu, nakon što to bude odzvolilo nejgovo zdravstveno stanje, slijedi naknadno postupanje policije koja nastavlja s kriminalističkim istraživanjem ovog događaja i traganjem za ostalim sudionicama u iznudi.