Policija najavila veliku akciju: Vikendom na cestama lov na 'četiri ubojice u prometu'

Najavljena je opsežna policijska akcija diljem Hrvatske usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu i smanjenje broja nesreća. "Policija će i ovog vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja – tzv. četiri glavne ubojice u prometu. Od petka, 22. kolovoza, do nedjelje, 24. kolovoza, pojačani nadzor provodit će se na području cijele Hrvatske", stoji u priopćenju.
Glavna meta akcije bit će:
- prekoračenje brzine,
- vožnja pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova,
- nekorištenje sigurnosnog pojasa,
- nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.
Uz to, policija će kažnjavati i druge opasne prekršaje u prometu. Vozače pozivaju da se pridržavaju propisa i voze odgovorno kako bi se povećala sigurnost na cestama.
