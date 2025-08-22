Policija najavila veliku akciju: Vikendom na cestama lov na 'četiri ubojice u prometu'

Najavljena je opsežna policijska akcija diljem Hrvatske usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu i smanjenje broja nesreća. "Policija će i ovog vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja – tzv. četiri glavne ubojice u prometu. Od petka, 22. kolovoza, do nedjelje, 24. kolovoza, pojačani nadzor provodit će se na području cijele Hrvatske", stoji u priopćenju.

Glavna meta akcije bit će:

prekoračenje brzine,

vožnja pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova,

nekorištenje sigurnosnog pojasa,

nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.

Uz to, policija će kažnjavati i druge opasne prekršaje u prometu. Vozače pozivaju da se pridržavaju propisa i voze odgovorno kako bi se povećala sigurnost na cestama.