DILJEM HRVATSKE

Policija najavila veliku akciju: Vikendom na cestama lov na 'četiri ubojice u prometu'

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.08.2025.
u 12:57

Vozače pozivaju da se pridržavaju propisa i voze odgovorno kako bi se povećala sigurnost na cestama.

Najavljena je opsežna policijska akcija diljem Hrvatske usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu i smanjenje broja nesreća. "Policija će i ovog vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja – tzv. četiri glavne ubojice u prometu. Od petka, 22. kolovoza, do nedjelje, 24. kolovoza, pojačani nadzor provodit će se na području cijele Hrvatske", stoji u priopćenju.

Glavna meta akcije bit će:

  • prekoračenje brzine,
  • vožnja pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova,
  • nekorištenje sigurnosnog pojasa,
  • nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.

Uz to, policija će kažnjavati i druge opasne prekršaje u prometu. Vozače pozivaju da se pridržavaju propisa i voze odgovorno kako bi se povećala sigurnost na cestama.
Dobre vijesti za gotovo 250.000 radnika: Od 1. rujna stižu povišice plaća, evo za koliko
