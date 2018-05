Policajka privukla pažnju javnosti: Više problema sam imala s 'gospodom'

Nakon što je interventna policajka Jadranka Šarić (31) privukla pažnju javnosti uoči utakmice između Hajduka i Dinama čuvajući pripadnike navijačke skupine Bad Blue Boys, oglasila se na društvenim mrežama.

Mnogi su mediji pisali kako je Šarić 'dovela huligane u red' pa je ona objasnila kako skupinu koja je s njom na fotografijama nikada nije nazvala huliganima, pišu 24 sata.

– Pošto je već sve izmaklo kontroli, moram napisati nekoliko riječi. Prvo i osnovno, skupinu ljudi koja je privukla najveću pažnju nikada nisam nazvala huliganima! To su ljudi koji se na svoj način bore protiv nepravde, a moje je da kao čovjek to poštujem i razumijem kako svatko od nas želi pripadati nekamo. Nasilje nije odgovor na nasilje i tu smo upravo da to nasilje spriječimo, a ne da ga promoviramo. Nikada nisam imala problem s istima, štoviše, više sam neugodnosti doživjela od ljudi koje se naziva "gospodom", koji su se prijetili kako će mi se srediti otkaz i sve to popratili nizom uvreda – napisala je ona.

– Nikada se nisam nazvala "superpolicajkom" i slično. Kao i svaki drugi dan, došla sam pošteno zaraditi svoju plaću, jer ne bi vjerovali, račune ne plaćam snajperom i palicom, izgledom, šminkom - nego novcem koji zaradim upravo na tom poslu. Mogu reći da i zavist valja zaslužiti. Vodimo ljubav, a ne rat – poručila je na kraju.