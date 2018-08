Policajac pucao na automobil, vozač ga pokušao pregaziti

Načelnik PU karlovačke Darko Bratić pojasnio je što se danas prijepodne događalo u Vojniću, gdje je policijski službenik bio prisiljen pucati na vozilo čiji ga je vozač pokušao pregaziti.

- Policijski je službenik u naselju Živković Kosa u Vojniću uočio vozilo koje se povezivalo s kaznenim djelom krijumčarenja ljudi, stoga je policajac vozaču dao znak da stane, no vozač se oglušio i nastavio je voziti, i ubrzavati prema policijskom službeniku u namjeri da ga pregazi. Policajac je to izbjegao skokom u stranu, nakon čega je izvadio službeni pištolj i zapucao prema gumama automobila koji se nastavio kretati prema Karlovcu. Ubrzo nakon toga, u karlovačkom naselju Mostanje zatečeno je sporno vozilo, a uhićene su i dvije osobe koje sumnjičimo za krijumčarenje ljudi. Naime, u Živković Kosi zatekli smo čak 29 stranih državljana, od koji su neki, u trenutku kada je policajac uočio vozilo, izlazili iz vozila. Riječ je o karavanu s njemačkim registracijskim oznakama. O državljanstvu uhićenog dvojca još ne možemo govoriti. U tijeku je kriminalistička istraga koja će pokazati njihovo državljanstvo, je li im tko pomagao u krijumčarenju 29 osoba, te na koji su način te osobe došle u Hrvatsku. Važno je reći da nitko u ovom slučaju nije stradao. No, među 29 stranih državljana ima djece i odraslih ljudi, a neki su u takvom stanju, iscrpljeni, da im je bila potrebna medicinska pomoć - pojasnio je Darko Bratić, načelnik PU karlovačke. Ocijenio je uporabu službenog oružja opravdanom i zakonitom.