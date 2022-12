Pokušao objasniti novi obračun struje, pa ga opomenuo i Dodik: 'Vlado, zar te nije sramota'

U Republici Srpskoj imaju novi način obračuna električne energije, zbog čega je predsjednik Regulatorne komisije za energetiku Vladislav Vladičić pokušao objasniti javnosti novu formulu za obračun struje. Njegovo objašnjenje je sve toliko zbunilo da se oglasio i sam predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i opomenuo ga.

"Kako se obračunava? Znači, jednostavno se obračunava. Tako da se to podijeli sve s dva, po 250 se podijeli... po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 do 500 i po 150 ove manje i 150 više. Preko 500. Znači, 300 će ući u kategoriju iznad 500 kilovatsati, a znači do 500 svakako dva puta 250 daju 200, 500. I tako svaki odnos. Znači, potrošnja između manje i veće ako je odnos 40:60, 30:20, 30:70... svaki odnos se preračunava po toj formuli. Tako da neće niti jedan bit potrošač zakinut u tome", rekao je Vladičić za televiziju Herceg.

Iako je Vladičić pokušavao objasniti, nije mu išlo. Novi obračun znači da se ukida ljetna i zimska tarifa, te će obračun biti jedinstven tijekom cijele godine. Prema novom izračunu utvrđena su tri praga po kojima će se obračunavati cijena električne energije.

Svoje mišljenje o njegovom objašnjenju izrazio je i predsjednik Republike Srpske na Twitteru.

Владо, зар те није срамота? Ово је срамотно објашњење за јавност. Вјерујем да ни теби није јасно шта си рекао. Било би добро да и себи и јавности појасниш шта си хтио да кажеш. pic.twitter.com/CPhaTm8t04 — Милорад Додик (@MiloradDodik) December 21, 2022

"Vlado, zar te nije sramota? Ovo je sramotno objašnjenje za javnost. Vjerujem da ni tebi nije jasno što si rekao. Bilo bi dobro da i sebi i javnosti pojasniš što si htio reći", napisao je Dodik.

