FOTO Spektakularni prizori zalaska sunca, od nedjelje stiže hladni val

Jarke boje zalaska sunca iznad Zagreba oduševile su građane, a brojni su svoje fotografije objavili na društvenim mrežama. Kako javljaju prognostičari uskoro stiže promjena vremena. Vraća nam se hladnoća. "Nakon ne odveć hladnog početka veljače - idućih dana povratak zime. U subotu hladan zrak ulazi na "velika vrata" s jakim, na udare i olujnim vjetrom, pogotovo sjevernim u Podravini, Slavoniji i Baranji, te burom na Jadranu. Od nedjelje će na kopnu vjetar slabjeti, ali uz više vedrine temperatura će se noću često spuštati ispod -5 °C, ponegdje i ispod -10 °C. Hladni val idući tjedan zahvatit će i Jadran, što je na obali razmjerno rijetka pojava. Gotovo posvuda treba biti spreman na noćne i jutarnje temperature zraka oko 0 °C i u "minusu", osobito u utorak kada će oslabjeti do tada jaka bura i tramontana. Iako se nastavlja prevladavajuće sunčano, sunce neće odveć grijati.", sažeta je tjedna vremenska prognoza Tomislava Kozarića, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Snimila Dea Redžić

U subotu nas čeka promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te vjetrovito. U prvom dijelu dana uz više oblaka, mjestimice će biti slabih oborina. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana i popodne s olujnim udarima, a na Jadranu bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 9. Najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 10 do 14 °C.

