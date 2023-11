Podravka je u dvije godine imala 100 milijuna eura kapitalnih investicija

Želimo biti pouzdan partner na kojeg možete računati – poručila je nedavno hrvatskim poljoprivrednicima predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić ističući kako su poljoprivreda, a posebice povrtlarske kulture u svim planovima i strategijama te kompanije i imat će još veće značenje u idućim godinama. Bilo je razdoblja kad im se nije toliko posvećivalo pažnje, više se orijentiralo na uvoz. No uvjerenje da će se najbolje i najjeftinije sirovine pronaći na tržištu završilo je iz dva razloga – "više sile" koja je pokazala da pretpostavke da se poljoprivredni proizvodi mogu brzo, lako i jednostavno uvesti više nisu točne, te zbog ambiciozne poslovne odluke i planova Podravke koji zahtijevaju kvalitetnu i dostupnu sirovinu – i povećanje proizvodnje, istaknula je Dalić, koja je ove godine jedna od pet kandidata u užem izboru za gospodarstvenika godine u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.

Obnovljivi izvori

Sukladno tim planovima gradi se i novi pogon za primarnu preradu rajčice u sklopu tvornice Kalnik u Varaždinu vrijedan 15-17 milijuna eura, koji će biti gotov do proljeća iduće godine. Tu će se prerađivati i četiri puta više rajčice nego što se do sada proizvodilo u Istri, gdje i dalje računaju na kooperante i šire suradnju. No jačaju proizvodnju i na kontinentu koja je probno krenula na oko 30 ha, a u planu je godišnja proizvodnja na čak 300 ha. To je, međutim, samo dio investicijskog ciklusa grupe Podravka koji je u punom jeku.Tijekom protekle dvije godine realizirane su kapitalne investicije vrijednosti od gotovo 100 milijuna eura. Najveća je svakako izgradnja novog LDC-a u Koprivnici koji će zadovoljiti potrebe za skladišnim prostorom na tržištu Hrvatske u sljedećih deset godina. Pred otvorenjem je novoizgrađena tvornica tjestenine u sklopu Tvornice juha i Vegete, što je prvo ulaganje u izgradnju novih proizvodnih pogona nakon 17 godina, čime će Podravka dodatno osigurati stabilnost i sigurnost u raspoloživost industrijske tjestenine kao strateške sirovine u proizvodnji juha, dodatno osigurati vlastitu proizvodnju tjestenine, modernizirati tehnološki proces proizvodnje te osigurati daljnji rast te kategorije kao i razvoj novih proizvoda. Obnavljali su se i modernizirali, među ostalim, i proizvodni pogoni u Koprivnici i Varaždinu te poslovno sjedište Podravke što će za posljedicu imati i smanjenje potrošnje energije za grijanje od oko 82%, a u pogon je puštena i sunčana elektrana na lokaciji Danica, trenutačno najveća integrirana (izvedena na krovovima postojećih objekata/građevina) u Hrvatskoj. Uspješno je priveden kraju i projekt Zaokret Žita, Podravkine kompanije u Sloveniji radi povećanja efikasnosti i konkurentnosti u segmentu pekarstva, jačanja tržišne pozicije na slovenskom, ali i širenje dostupnosti pekarskih proizvoda Žita na hrvatskom tržištu.

Velika pažnja pridaje se i društveno odgovornom poslovanju pa su tako usvojene i dvije važne strategije – nutritivna strategija za razdoblje do 2027. i strategija održivog poslovanja do 2030. Novom nutritivnom strategijom Podravka potvrđuje usmjerenost na zdravu, uravnoteženu te održivu prehranu kroz razvoj novih i inoviranih proizvoda, dok su u ciljevima održivog poslovanja definirani korištenje električne energije iz obnovljivih izvora, smanjivanje emisije CO2, korištenje reciklabilne ambalaže i slično. Učinjen je i važan iskorak u praksi poslovanja hrvatskih kompanija u inozemstvu – s Atlantic Grupom dogovorena je suradnja na inozemnim tržištima, konkretno u SAD-u i Austriji.

Unatoč pritiscima na troškove poslovanja zbog iznimnog rasta cijena sirovina, ambalaže i energenata, Podravka u posljednje dvije godine bilježi odlične rezultate. Samo u 2022. ostvareno je više od 660 milijuna eura prihoda od prodaje, kao i gotovo 50 milijuna eura neto dobiti, čime su uvelike premašeni raniji iznosi. Isti trend nastavljen je i u aktualnoj godini u kojoj su rezultati za prvih devet mjeseci još bolji nego u istom periodu lani. Prihodi grupe iznosili su 525,1 milijuna eura, što je 32,4 milijuna eura, odnosno 6,6% više u odnosu na isto razdoblje 2022. Prihodi segmenta prehrane rasli su za 4,8%, a prihodi segmenta farmaceutike za 13,3%. Normalizirana neto dobit grupe u prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 39,2 milijuna eura i viša je za 10,1% u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine.

Foto: VL

– U segmentu prehrane osobito sam zadovoljna rezultatima koje daju promjene na tržištima Poljske, Njemačke, Austrije i SAD-a i koji vidljivo doprinose profitabilnosti cjelokupne prehrane. U segmentu farmaceutike uspjeli smo prevladati izazove koje je donio rat u Ukrajini te je Belupo poslovao iznimno dobro – poručila je Dalić koja je, među ostalim, svojedobno obnašala i funkciju ministrice gospodarstva te potpredsjednice Vlade Andreja Plenkovića. Sukladno tome, a posebno tijekom posljednjih godinu dana, Podravka se može pohvaliti i značajnim rastom vrijednosti dionice. U kolovozu ove godine dosegnula je rekordnu vrijednost, 148,50 eura, a ukupno je u prvih devet mjeseci 2023. vrijednost u odnosu na kraj prošle godine porasla za čak 73,5%.

Pet puta rasle plaće

U protekle dvije i pol godine koprivnički div pet puta je povećavao plaće i primanja zaposlenika. Posljednjim u nizu povećanja plaće radnika porast će za 150 do 250 eura bruto, čime će se, tvrde u Podravki, dodatno poduprijeti i prelazak na novi sustav plaća koji na snagu stupa od 1. prosinca ove godine. Uvođenjem novog sustava plaća u prosincu 2023. bruto primanja radnika Podravke bit će veća za 54% u odnosu na početak 2021.