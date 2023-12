Počinje istiskivanje Rusa, Vujnovac većinski vlasnik

Skupština dioničara Fortenova grupe prihvatila je jučer dogovor o novoj vlasničkoj strukturi u kojoj više neće biti sankcioniranih ruskih banaka Sberbank i VTB. Za dogovor, prema kojem će većinski vlasnik Fortenove postati tvrtka Open Pass energetskog poduzetnika Pavla Vujnovca, glasala je većina od 97 posto prisutnih dioničara. Vrijednost ove komplicirane transakcije, jednom kada se provede, ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura, a konačni iznos ovisit će o interesu sadašnjih nesankcioniranih dioničara za dodatnom investicijom u suvlasništvo. Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, jamčila sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, Open Pass je pristao osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno. O interesu sadašnjih suvlasnika za dodatnom investicijom ovisit će nova vlasnička struktura Fortenove. No iz dosadašnjih najava i objavljenih priopćenja jasno je da će Vujnovac u konačnici imati najmanje dvostruko više nego što ima danas, dakle negdje oko 54 posto udjela.

Do 660 milijuna eura

Vujnovčev Open Pass bio je jedini spreman osigurati sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje ove transakcije po dogovorenoj cijeni. Koliko će Vujnovac na kraju platiti ovisit će o tome na koliko će se povećanje svojih vlasničkih udjela i uplate razmjerne tim povećanjima odlučiti drugi nesankcionirani suvlasnici Fortenove. Prema nekim izračunima, ruske banke nakon zaključenja transakcije za svoj udio u Fortenovi mogu računati na iznos do 200 milijuna eura, što je znatno ispod kapitala koji su svojedobno investirali u Agrokor. Njima će će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Europske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole.

Iz Fortenove je ranije priopćeno da je dogovoren iznos do ukupno 660 milijuna eura, od čega 500 milijuna eura kupci plaćaju bezuvjetno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 milijuna eura je vezana uz postizanje određenih financijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebala omogućiti. Financijski ciljevi s čijim ostvarivanjem je povezana isplata preostalog iznosa do 160 milijuna eura su prije svega ugovaranje održivog refinanciranja u 2024. godini, pod uvjetima boljim od sadašnjih te dosezanje određenih omjera duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih.

Završetkom procesa preuzimanja Fortenova će konačno biti lišena ruskog kapitala, čime će se riješiti za poslovanje nepovoljna situacija u kojoj se kompanija našla nakon ruske invazije na Ukrajinu i uspostave sankcijskog režima. Valjda podsjetiti da su u vlasničkoj strukturi Fortenove ruske banke završile su kao posljedica stečaja Agrokora, kada su neplaćeni dugovi Agrokora napravljeni za vrijeme bivšeg vlasnika i uprave nagodbom vjerovnika morali biti pretvoreni u vlasničke udjele. Sberbanci i VTB-u prodaja udjela u Fortenovi nikada nije bila upitna, ali to nisu uspjeli realizirati do isteka roka koji je bio postavljen od strane institucija za provedbu sankcija. Kulminacija zavrzlame s prodajom bila je fiktivna prodaja kompanije SBK Art u vlasništvu Sberbanke, formalnog vlasnika dionica Fortenova grupe, navodnom investitoru iz UAE Saifu Alketbiju. Kako je dokazano da je prodaja bila fiktivna, kompanija SBK Art završila je na listi sankcioniranih subjekata.

Fortenova grupa je u proljeće ove godine pokrenula međunarodni proces traženja kupca koji bi kupio cijelu kompaniju i kroz tu kupnju isplatio i sankcionirane dioničare, čija bi sredstva ostala zamrznuta na posebnim računima u skladu sa sankcijskom regulativom. Za to je bila angažirana međunarodna investicijska banka Lazard, ali se potraga za kupcem koji bi bio spreman kupiti kompaniju čija je gotovo polovica suvlasnika sankcionirana pokazala neuspješnom. U međuvremenu Fortenova je morala refinancirati svoj dug od 1,2 milijarde eura, što je u okolnostima sankcioniranih suvlasnika moglo biti napravljeno isključivo pod nepovoljnijim uvjetima od prijašnjih i na kratak rok.

Prije dva dana SBK Art odnosno arapski investitor koji se predstavlja kao vlasnik ove kompanije, izgubio je još jedan sudski postupak u Nizozemskoj, što je bio posljednji u nizu pokrenutih i izgubljenih pravosudnih procesa, kojima je pokušavao zaustaviti procese potrage za kupcem kompanije. Alketbiju se u pokušaju prekjučerašnjeg miniranja Skupštine Fortenove priključila i osoba koja je nedavno stekla depozitarne potvrde Fortenova Grupe. Prema izvorima Večernjeg lista ta je osoba hrvatski konzultant Miodrag Borojević, nekadašnji član uprave Fortenove i Alketbijev formalni savjetnik u SBK Artu.

Nakon što je Skupština dioničara Fortenove održana, oglasio se i Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Odluka značajnom većinom

– U novu godinu zaista ulazimo s novim elanom. Činjenica da su nesankcionirani dioničari, uz znatnu potporu brojnih dobavljača koji su suvlasnici naše kompanije, značajnom većinom podržali predloženo rješenje potvrđuje što stalno naglašavamo – kako je ono u najboljem interesu poslovanja i svih dionika Fortenova grupe. Ovo rješenje također jednako štiti nesankcionirane i sankcionirane dioničare.

Budući da transakcija treba dobiti i odobrenja nekih sankcijskih tijela i regulatora za tržišno natjecanje, očekujemo da ćemo je zaključiti u drugom kvartalu iduće godine. Bez sankcioniranih dioničara u suvlasništvu kompanija će moći nastaviti uspješno poslovati i povećati vrijednost koju ostvaruje za sve dionike – istaknuo je Peruško.