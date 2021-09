Pobjednička parada u Kandaharu: Talibani upravljali američkim vozilima, pokazali brojnu opremu

Održana je pobjednička vojna parada talibanu u Kandaharu, drugom po veličini afganistanskom gradu. Ulice grada okupirala je duga kolona vozila, a talibanski borci pokazali su dio opreme zaplijenjene nakon američkog povlačenja.

Borci su upravljali zaplijenjenim višenamjenskim vozilima koje su koristile američke, NATO i afganistanske snage tijekom 20-godišnjeg rata u Afganistanu, a uz njih nalazila su se vojna vozila s teškim naoružanjem i strojnicama. Mnogi sudionici parade mahali su talibanskim bijelo-crnim zastavama, navodi The Guardian.

Preletio je i helikopter Black Hawk kojim, s obzirom na to da talibanima nedostaje kvalificiranih pilota, upravlja netko iz bivše afganistanske vojske.

Images of the Taliban's victory parade in Kandahar today. pic.twitter.com/QIbtrFhyK1