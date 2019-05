Plenković: Zajedno do pobjede, neka HDZ-ova lista bude pobjednička s najvećom potporom

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu članovima i simpatizerima stanke na središnjem predizbornom skupu za EU izbore, da idu 'zajedno do pobjede 26. svibnja, s ljubavlju za Hrvatsku', naglasivši kako očekuje da HDZ-ova lista bude pobjednička s najvećom potporom i najviše mandata, te da podrže kandidata Europske pučke stranke Manfreda Webera u izboru za predsjednika Europske komisije.

U prepunoj dvorani Cibona, na kojoj se predstavilo dvanaestoro HDZ-ovih kandidata za europarlamentarne izbore, predvođenih Karlom Resslerom, okupilo se oko šest tisuća članova i simpatizera HDZ-a. Na skupu je, uz predsjednika HDZ-a i Vlade Andrej Plenković, sudjelovao i vodeći kandidat Europske pučke stranke (EPP) za predsjednika Europske komisije Manfred Weber i njemačka kancelarka Angela Merkel.

Plenković je podsjetio da iduće godine Hrvatska preuzima predsjedanje Europskom unijom, najsnažnijom asocijacijom koja okuplja pola milijarde ljudi, a prije samo tri desetljeća nije bila politički subjekt na međunarodnoj sceni.

"To je ogroman uspjeh Hrvatske i postignuće svih nas", naglasio je Plenković, dodavši: "HDZ je najjača i pobjednička stranka hrvatskog naroda, a potpuno ispunjenja dvorana Cibone izgleda presnažno".

Središnji predizborni skup HDZ-a za izbore za Europski parlament

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je kako je HDZ utjecajna stranka koja je imala ključnu ulogu u stvaranju hrvatske države. Plenković je podsjetio na ulogu prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja stranke dr. Franje Tuđmana, koji je 30. svibnja 1990., kako je rekao, "na jedini pravi Dan državnosti, izrekao ključne političke poruke, koje su dovele do pune suverenosti i samostalnosti i međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, i već tada naznačivši kako će Hrvatska svoju punu samobitnost ostvariti unutar EU". Stoga ga je hrvatski narod plebiscitarno podržao 1990., istaknuo je.

Dodao je kako će 2019. HDZ potvrdit da je najjači kada samostalno izlazi na izbore i bira svoje zastupnike u Europski parlament, 'ima 12 sjajnih kompetitivnih kandidata dokazanih u svom dosadašnjem političkom angažmanu'. "U Zagreb su došli njemačka kancelarka Merkel kao dokazani prijatelj i vodeći kandidat EPP za predsjednika Europske komisije Weber, što neki pokušavaju minimizirati, jer ne žele priznati kolika je snaga HDZ-a, koji ima predsjednicu Republike, 19 ministara, 20 županija, 50 posto gradova i općina i koje će imati najviše zastupnika u Europskom parlamentu", rekao je Plenković.

"Oni su došli u Zagreb jer znaju kolika je jak HDZ-a i koliko pridonosi Europskoj pučkoj stranci", naglasio je.

Osvrnuvši se na kampanje stranaka rekao je kako je hrvatski narod suočen s onima koji su 'otkrili suverenizam' 30 godina nakon što je Hrvatska već 30 godina samostalna, s onima koji govore o EU, a za ulazak Hrvatske u EU nisu mrdnuli malim prstom i o njoj ništa i ne znaju.

"Oni žele zbuniti birače HDZ-a, ali mi smo dovoljno jaki da im pokažemo što smo mi, a tko su oni koji neće prijeći izborni prag za tjedan dana", kazao je Plenković,

Ocijenivši kako su ovo izbori koji će potvrditi HDZ-ovu snagu i utjecaj, Plenković je rekao da kroz njihove kandidate i program "Hrvatska za generacije" šalju poruke da razumiju koje su vrijednosti Europe i na čemu je sazdana današnja EU - na baštini, naljedstvu i ideji demokršćanskih političara s početka 50-tih godina prošlog stoljeća.

Rekavši kako je Hrvatska samo šest godina članica EU, Plenković je podsjetio kako je upravo Hrvatska demokratska zajednica iznijela projekt našeg članstva u EU, pregovora i njihove ratifikacije. "Prva je koja je zaista identificirana s tim postignućem u formi naše Vlade, aktivna, proeuropski orijentirana, štiteći nacionalne interese u našoj europskoj obitelji", poručio je.

Podsjetivši na ključne elemente HDZ-ovog programa, istaknuo je kako je njegova Vlada u posljednje dvije godine ostvarila proračunski višak, smanjila javni dug, izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, izašla iz makroekonomskih neravnoteža te podigla kreditni rejting koji je dva puta padao za vrijeme SDP-a.

Naglasivši kako je sigurnost druga ključna toga njihova programa, Plenković je rekao da 6500 tisuća hrvatskih policajaca danonoćno čuvaju naš državni teritorij, a što je i dio pripreme Hrvatske za ulazak u schengenski prostor.

"Naš je cilj da europski proračun, u okviru kojeg smo, kada smo krenuli, bili na devet posto ugovorenih sredstava, a sada smo na 68. Do kraja godine bit ćemo na 85 posto. To je ključna poluga razvoja i ključni investicijski alat. To su i zračne luke, Pelješki most, autoceste, željeznice, LNG terminal, širokopojasni Internet i ulaganja u znanost i obrazovanje te mlade. To su postignuća vlade HDZ-a, koja zna Europu, razumije je i koristi je najbolje u interesu hrvatskog naroda"; poručio je Plenković s predizbornog skupa.

Nositelj HDZ-ove liste za izbore za Europski parlament Karlo Ressler rekao je na početku skupa kako je uvjeren u još jednu uvjerljivu pobjedu HDZ-a na predstojećim EU izborima, istaknuvši da je HDZ-ova lista 'savez nekoliko generacija HDZ-a i nekoliko generacija Hrvatske'. "Lista koju predvodim je savez nekoliko generacija HDZ-a i savez nekoliko generacija Hrvatske. Ali svi radimo zajedno i dišemo kao jedan", rekao je je Ressler na predizbornom skupu HDZ-a u Košarkaškom centru "Dražena Petrovića". Naglasio je i kako je njihov program usmjeren na budućnost i pripremanje Hrvatske za Europu nove generacije te program usmjeren na rast, zapošljavanje i sigurnost, kao i za sigurnu i snažnu Hrvatsku unutar snažne EU.