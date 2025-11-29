Naši Portali
'SVOJM GREŠKAMA RADE SRAMOTU SVIMA'

Plenković: Svi koji skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
29.11.2025.
u 15:22

Plenković je upozorio kako smo u zadnje 4,5 godine vidjeli da mir i stabilnost u Europi nakon Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata i našeg integracijskog puta u zapadne organizacije više nisu isti

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu, vezano uz posljednja uhićenja, kako oni koji skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati te da nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti. "Oni koji se opuste, a dugo su na nekim dužnostima i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati. Nitko nema povjerenje za nezakonito ponašanje, nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti", rekao je Plenković na izbornom saboru Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak". Nema nikoga tko će ih spasiti. Svatko tko dobije povjerenje mora misliti na vašu žrtvu, misliti na zakon, misliti na etiku i misliti da svojim greškama radi sramotu svima, kazao je okupljenima. Plenković je istaknuo važnost osnaživanja Hrvatske vojske i policije istaknuvši da ukupni proračun ministarstava hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova iznosi 3,83 milijardi eura.

Upozorio je da se danas svaka država i narod mora najviše osloniti na vlastite snage - gotovo slično kao što je bilo početkom 1990-ih, no to danas radimo iz perspektive samopouzdanih pobjednika. Osvrćući se na prava manjina rekao je kako s tim nema problema onaj koji je snažan, samopouzdan, jak i pobjednik. Smatra da "šušur" oko nekih programa koji su izazvali prijepore vode ljudi koji žele polarizaciju, destabilizaciju i skretanje s glavnih političkih pitanja. Naglasio je kako sva pitanja u hrvatskom društvu treba rješavati dijalogom, razumijevanjem, razgovorom i političkom pedagogijom i pozvao branitelje na razborite odluke i ponašanja kako se pobjednik ponaša. "Pobjednik se ponaša pobjednički, široko. Onako kako treba", naglasio je.

Mir i stabilnost u Europi više nisu isti

Govoreći o predstojećem uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja, Plenković je upozorio kako smo u zadnje 4,5 godine vidjeli da mir i stabilnost u Europi nakon Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata i našeg integracijskog puta u zapadne organizacije više nisu isti. Stoga je važno ulaganje u vojsku i policiju. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ustvrdio je da neki uporno pokušavaju isforsirati radikalizaciju i polarizaciju hrvatskog društva, a pokušaj podjela ide čak i prema hrvatskim braniteljima. Poticanje tih podjela, huškanje i govor mržnje ne dolazi spontano već je rezultat sustavnog djelovanja osoba i grupa koji žele destabilizirati Hrvatsku. "Nećemo dozvoliti podjelu hrvatskog društva. Usprotivit ćemo se svima koji žele radikalizirati hrvatsko društvo i mijenjati povijesnu istinu i činjenice o stvaranju i obrani Hrvatske", rekao je.

Miljenko Filipović, koji je ponovno izabran za predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak", rekao je da hrvatski branitelji nisu samo dio povijesti nego su "živa savjest hrvatskog naroda, čuvari identiteta i slobode". Za pokušaje podjela u hrvatskom društvu optužio je ljevicu koje je "nastojala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH, hrvatske branitelje i ustaše, Franju Tuđmana i Antu Pavelića, Domovinski rat i Drugi svjetski rat, Jasenovac i Katoličku crkvu". Za njih je sve to isto, kazao je Filipović.

LA
larala
15:47 29.11.2025.

Koje bacanje pamfleta. Na Hr. političkoj sceni ne postoje pošteni političari već samo oni za koje još nije javno obznanjeno kršenje zakona i, sudjelovanje u kriminalnim radnjama. i žalosno je da jedan premijer korupciju u svojim redovima opravdava tobožnjim uhičenjima.

