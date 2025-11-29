Naši Portali
Mirko Galić

Tuđman je na Hrvatsku gledao iz perspektive svijeta, a ne Dalmatinske zagore

29.11.2025. u 12:48

Kud Penavini štićenici okom, tud šef HDZ-a skokom

Vladajuća koalicija nikad nije bila heterogenija nego što je u sadašnjem izdanju; izvana izgleda kao da će je Penava svaki čas razbiti, a iznutra se Plenković hvali da nikad nije bila čvršća. Sve štima kao da je neka nevidljiva ruka, ili možda umjetna inteligencija, slagala rogove u vreći; zasad su cijeli i rogovi i vreća. HDZ i Domovinski pokret, osim carskih blagodati koje pruža svaka vlast, vežu još stare veze koje su Ivan Penava i društvo gradili i razgrađivali kad su nekoć bili pod istim stranačkim krovom. Istupili su iz HDZ-a kad je Andrej Plenković s Istanbulskom konvencijom, i koalicijom sa Srbima, odstupio od stranačke ortodoksije, kako su je kruto shvaćali njegovi sadašnji saveznici. Prolazeći na povratku kroz minska polja, više su diktirali uvjete Plenkoviću nego Plenković njima, očito uvjereni da je HDZ ovisniji o njima nego oni o HDZ-u.

Marko Perković Thompson Ivan Penava Andrej Plenković Franjo Tuđman

DOPISNIŠTVO KAPTOL

Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu

Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića

