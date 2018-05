Plenković poručio: Smirit ćemo loptu, malo se to izdramatiziralo

Nakon što je čestitao svim građanima, političarima i ostalima dan Hrvatskog sabora, premijer Andrej Plenković je pozvao javnost da se prisjeti svih postignuća koja je Hrvatska ostvarila u protekla tri desetljeća. Nakon velike današnje prepirke na relaciji Pantovčak - Banski dvori, zaželio je predsjednici uspješan posjet Italiji te najavio razgovor kada se vrati.

- Smirit ćemo loptu, malo se to izdramatiziralo. Teško mi je komentirati nešto gdje nemam snimku što netko govori, ali takva vrsta retorike nije u redu, pogotovo da je pitanje demografije trenutno "in". Ono je in desetljećima, i ostat će dugo na dnevnom redu, sve inicijative koje mogu pridonijeti da se to proba riješiti su dobrodošle, kaže Plenković.



Osvrnuo se i na pitanje nacionalnih manjina te sakupljene potpise inicijative Narod odlučuje.

- Idemo korak po korak. Referendumi su velika demokratska vrednota našeg političkog sustava. Najprije moramo vidjeti jesu li potpisi prikupljeni. Moramo provjeriti jesu li ta pitanja koja su tako postavljena protivna Ustavu. Pitanja manjina su u Hrvatskoj jako bitna, tu ulazimo u domenu koja ima puno problema.

Smatra da Zakon o referendumu treba poboljšanja i da će sigurno doći na dnevni red.

- Za ustavne promjene je potrebna dvotrećinska većina. Sigurno da treba poboljšanja, a referendumom bi se sve dodatno fragmentiralo. Fragmentiranje političke scene nas dovodi u situaciju u kojoj teško možete upravljati državnim institucijama. Institucije su tu da bi radile za građane. Moramo spojiti interes naroda i interes države da imamo funkcionalnost.

Je li ovo prepucavanje s predsjednicom uigrani igrokaz, pitaju ga novinari, a premijer uzvraća kako nema pojma što oporba misli.

- Oni su toliko igrokaza prikazali u Saboru, tako da ako netko se igra igrokaz, igraju se oni – smatra Plenković.