Plenković odgovorio Sloveniji: Mi smo članica, imamo mehanizme

Nije dobro miješati bilateralna pitanja s europskim temama, mi to ne radimo i očekujem da ni Slovenija to ne radi - komentirao je premijer Andrej Plenković danas u Bruxellesu izjave slovenskog premijera Marjana Šareca iz New Yorka, koji nije zadovoljan time što Europska komisija do kraja listopada planira zaključiti da je Hrvatska ispunila sve tehničke kriterije za ulazak u Schengensku zonu.

Prilikom jučerašnjeg susreta s Plenkovićem, odlazeći predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ponovio je stav da Hrvatska treba postati punopravna članica Schengenske zone i potvrdio da Komisija dovršava ocjenu u tom smislu. Večernji list je, podsjetimo, početkom tjedna ekskluzivno objavio da je odluka o tome predviđena za 16. listopada, nakon čega se sve seli u Vijeće, gdje o primanju u Schengen odlučuju sve države članice jednoglasno. Kao što smo također već pisali, Plenković je danas potvrdio da ne očekuje da će se ikakva odluka o hrvatskom ulasku u Schengen početi raspravljati i donositi za vrijeme predsjedanja Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici 2020., nego tek nakon toga.

Na naše pitanje može li Slovenija unedogled blokirati hrvatsko pristupanje Schengenskoj zoni jer je očito da razne slovenske vlade vežu pitanje poštivanja arbitražne presude uz pitanje ulaska u Schengen, Plenković je odgovorio:

- Ne, ne mogu oni unedogled blokirati. Mi smo članica, imamo mehanizme. Dovoljne. Samo ću to reći: dovoljne - znakovit je bio hrvatski premijer.

EU-ASIA Connectivity Forum otvorili su predsjednik @EU_Commission @JunckerEU i predsjednik Vlade Japana @AbeShinzo te potpisali “EU-Japan Partnership on Sustainable Connectivity and Quality Infrastructure” #EUconnectivity pic.twitter.com/cWhsjitjPd — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 27, 2019

Nakon današnjeg razgovora s potpredsjednikom Komisije Valdisom Dombrovskisom, Plenković ima dojam da Komisija neće raditi probleme ni oko odluke hrvatske Vlade da još jednom financijski pomogne Croatia Airlinesu, niti oko odustajanja Vlade od povećanja zakonske dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina.

- Sve sam mu objasnio i sve razumio - rekao je Plenković o Dombrovskisu, koji u Komisiji nadgleda kako hrvatska provodi strukturne reforme i kako napreduje na putu prema “čekaonici” euro zone, Europskom tečajnom mehanizmu II.

S Junckerom i budućom predsjednicom Komisije Plenković je razgovarao i o novom Zakonu o razvoju Grada Vukovara, koji Plenkovićeva vlada ima pripremljenog za puštanje u saborsku proceduru, ali prvo se želi uvjeriti da Komisija, koja ima ovlasti nadzirati državne potpore na jedinstvenom tržištu EU, neće imati primjedbe na nove olakšice i poticaje za investitore i otvaranje radnih mjesta u Vukovaru, što je ideja novog zakona.

- Želimo pronaći iznimke koje bi bile magnet za investicije. Postoji visok stupanj razumijevanja za Vukovar kod predsjednika Junckera, a o tome je senzibilizirana i buduća predsjednica - rekao je Plenković.

