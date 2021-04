Plenković objavio detalje COVID dodatka za umirovljenike

Premijer Andrej Plenković predstavio je na konferenciji za medije detalje ranije najavljenog COVID-dodatka za umirovljenike. Odluka o tome će u srijedu biti na Vladi. Podsjećamo, Plenković i resorni ministar Josip Aladrović danas su imali sastanak s predstavnicima umirovljenika.

Premijer Andrej Plenkovića kazao je da će jednokratno isplatiti novčano primanje umirovljenicima radi ublažavanja posljedica koronakrize



"Riječ je o nekoliko kategorija umirovljenika. Onima s mirovinama do 1500 kuna, isplatit će se pomoć od 1200 kuna, onima kojima je iznos mirovine od 1500 do 2000 bit će isplaćeno 900 kuna, onima s mirovinama od 2000 do 3000 kuna iznos koji će se isplatiti je 600 kuna i onima kojima je iznos između 3000 i 4000 kuna isplatiti će se iznos od 400 kuna", kazao je premijer.



Ovo primanje nije oporezivo i ne može biti predmet ovrhe i neće se uračunavati u iznos za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja.

"Ovom odlukom o isplati novčanog primanja trebalo biti obuhvaćeno oko 850 tisuća naših umirovljenika. Ukupan iznos koji će biti isplaćen je oko 600 milijuna kuna”, dodao je. Kazao je i kako će COVID-dodatkom biti obuhvaćeni i korisnici razmjerne mirovine.

Istaknuo je kako su u ovoj situaciji u kojoj jesu napravili najviše što mogu. Isplata se očekuje krajem travnja i početkom svibnja.

Predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović rekla je kako će ovaj dodatak barem malo pomoći umirovljenicima. Napomenula je kako bi bilo idealno da je to povećanje mirovina jer podaci pokazuju da mirovine padaju.

"Naši umirovljenici će si ovim dodatkom pomoći", kazala je Višnja Fortuna iz Matice hrvatskih umirovljenika napomenuvši kako je cenzus od 4000 kuna dobar.

"Što se tiče još jedne skupine koja je uključena u COVID-dodatak, a to su korisnici samostalne i razmjerne mirovine i jedan dio takvih će biti isplaćen u srpnju nakon prikupljenih podataka," kazao je ministar Aladrović. Kazao će kako prvi dan isplate biti 30. travnja,

Upitan kupuju li glasove umirovljenika na taj način, Plenković je to odbio.

"Prema toj logici, mi smo kupovali glasove 680 tisuća radnika koji su dobivali financijsku pomoć Vlade u proteklih godinu dana", nadometnuo je.

"Ova sredstva nisu bila planirana. Postoji institut indeksacije mirovine kako mirovine prate rast plaće. Zbog indeksacije otvorio se prostor u kojima je država u poziciji napravi iskorak", objasnio je na pitanje zašto tek sada dobivaju umirovljenici COVID- dodatak iako ih umirovljeničke udruge traže već godinu dana.

Premijer je kazao kako neće biti potreban rebalans proračuna zbog COVID-dodatka.