Plenković o negodovanju zbog ograničenja cijena goriva: 'Nisu to slabašne kompanije'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a poručio je da su se svi složili s izjavom koju je ranije dao vezano uz presudu Vrhovnog suda Ivi Sanaderu i HDZ-u. Također je dodao i da su svi podržali odluku o ograničenju maloprodajne cijene benzina i dizela.

Vezano uz negodovanja zbog ograničenja cijena premium goriva, Plenković je kazao da su primili na znanje tu informaciju.

- Nisu to slabašne kompanije da ne mogu podnijeti na svojim leđima to mjesec dana. Ne vidimo da će se nekome od njih dogoditi nešto značajno zbog toga u tih 30 dana - dodao je.

Na pitanje je li Tomašević pregazio jedno od temeljnih obećanja ugovorivši posao s tvrtkom Petra Pripuza, odgovorio je da se to mora njega pitati.

- Mislim da ta cijela platforma svaki dan shvaća što znači transformirati se iz NGO-a u vodeću stranku. Bučati u oporbi je jedno, a donositi odluke deseto. Naučit će kroz mandat. Mi ćemo Zagreb pomagati u svim aspektima, a gradska vlast neka objašnjava zašto neka obećanja ne može ispuniti - rekao je.

Komentirajući prošlotjedni bojkot oporbe u Saboru, kazao je:

- To sam već nazvao događanjem naroda, cirkusom, koji su na valu zbivanju prošlog tjedna, homogenizacija, ljubav, jedinstvo, privrženost između Hasanbegovića i Benčić, između Grmoje i Hajdukovića ili između Grbina i Puljak, to je jedna ljubav koja cvate i razvija se. Mi im želimo svu sreću u toj zaljubljenosti. Mislim da je današnji treći sastanak Odbora za medije prošao dobro. Očekujem raspravu sutra. Hoćemo li biti svjedoci nekog "filibusteringa", vidjet ćemo - rekao je Plenković.

Dodao je da je Šveb imao najbolji program i ideje te da se ne vidi što ih muči i što se iza toga krije.

Upitan za komentar izjava Krunoslava Olujića vezano uz izbor Dobronića, Plenković je kazao:

- On je fantastičan, inače je briljantan pravnik i političar. Kako on zna da Dobronić nije bio moj kandidat. Jesmo li ga podržali? Čovjek je od integriteta, ima potreban kvalifikacije. On je moj Jelšanin. Ne mogu biti nikako protiv - poručio je.