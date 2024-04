Plenković: Nećemo mijenjati politiku prema BiH, jačat ćemo odnose

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković najavio je kako će, okupi li vladajuću većinu i u naredne četiri godine, nastaviti jačati odnose s Bosnom i Hercegovinom odnosno provoditi istu politiku kao i do sada u odnosu na susjednu zemlju. "Možemo očekivati odličnu suradnju kao i do sada i potporu Bosni i Hercegovini na europskom putu", kazao je Plenković kako ga u četvrtak citira portal sarajevskog "Dnevnog avaza".

On je to kazao nakon što su postali poznati rezultati izbora za Hrvatski sabor a istaknuo je kako bi i za novu vladu koju bi on vodio bilo važno riješiti problem izbornog zakona BiH odnosno načina biranja člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

"Naše nastojanje je da zemlja (BiH) bude funkcionalna i da učinimo iskorake, a osobito politički akteri i institucije u Bosni i Hercegovini, da se riješi ovo pitanje koje je preostalo u vezi izbora hrvatskoga člana Predsjedništva na teritoriju Federacije", kazao je Plenković.

Mediji u BiH opširno su izvijestili o hrvatskim parlamentarnim izborima uglavnom zaključivši kako se politika Hrvatske prema BiH neće bitnije mijenjati tko god bude u prilici sastaviti novu vladu. Suglasni su kako su veći izgledi da HDZ to učini nego dosadašnja oporba unatoč tome što je u kampanji bila ujedinjena u kritikama na račun vladajuće stranke.

Političari u BiH do četvrtak ujutro nisu komentirali rezultate izbora u Hrvatskoj no ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nije skrivao zadovoljstvo zbog toga što je mjesto u Hrvatskom saboru izborio Armin Hodžić kao predstavnik bošnjačke nacionalne manjine.

"Bošnjaci nakon više godina ponovo imaju svoj glas i predstavnika u Hrvatskom saboru", naveo je Konaković koji je to opisao kao "fantastičan uspjeh".

GALERIJA Bili su zadnji na listama svojih stranaka, a ušli su u Sabor zahvaljujući građanima