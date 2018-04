Plenković: Neće biti sankcija za one koji glasuju protiv Konvencije

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nije zabrinut jer mu se većina u Saboru smanjila za jednog zastupnika nakon što je vladajuću koaliciju zbog Istanbulske konvencije napustio HRAST. Upitan vjeruje li da dio zastupnika njegove stranke koristi situaciju oko Istanbulske kako bi ga destabilizirali, Plenković je nakon aktualnog prijepodneva novinarima u Saboru odgovorio da je to "kontekstualno moguće zaključiti".

Na pitanje hoće li tim zastupnicima dopustiti da glasuju po savjesti, nije direktno odgovorio.

- Nije sporno, nema spornih detalja, samo činjenica da smo kao Vlada i odgovorna vlast u konzultaciji s najboljim pravnim stručnjacima adresirali sve ono što je problematično bilo kojem kolegi u parlamentarnoj većini, koje sam saslušao s kojima sam razgovarao. Glede sukladnosti s Ustavom Konvencije, njene biti i straha od eventualnog uvođenja rodne ideologije nema u smislu pravne obveze niti promjena u obrazovnom sustavu niti ustavne redefinicije braka. Sve ono što igra na strahove i bojazni ljudi adresirali smo na vrlo precizan i kvalitetan način, bilo je nekoliko relevantnih očitovanja o naravi interpretativne izjave, pravnom učinku i sadržaju. Iz mog kuta gledanja napravili smo sve što je trebalo da onome koga je strah kažemo da ga ne treba biti strah – kazao je Plenković te dodao kako je ljude strah jer su "pod pritiskom opće atmosfere, a između ostalog i medija".

Neće biti sankcija za zastupnike koji budu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije.

- Nema sankcija, zar moram tisuću puta reći da nije glasanje u Saboru nešto što zahtijeva sankcije. To smo rekli i na stranačkim tijelima. HDZ je demokratska stranka, vodi raspravu, a ovo je nešto što ni iskusniji zastupnici ne pamte koliko smo otvorili kanale komunikacije i saslušali sve kolegice i kolege. Međutim, neki očito imaju malo čvršće stavove. Neki su pod pritiskom, a neki imaju etičke dvojbe, nema tu velike filozofije – pojašnjava Plenković.

Komentirao je i odlazak HRAST-a iz vladajuće većine te rekao da nema razloga za brigu.

- Bilo nas je 78, sada nas je 77. Sjetite se da sam u 30 dana od izbora za predsjednika HDZ-a do predaje lista trebao u vrlo kratkom roku, bez sagledavanja svih aspekata donijeti odluke o partnerstvima i ostanku u koaliciji s nekim od manjih partnera. Kolega Zekanović je dobio veliko povjerenje, 7. mjesto u 9. izbornoj jedinici, što na listi HDZ-a znači siguran ulazak u Sabor. Dobio je mjesto koje nije bilo rizično i siguran sam da su on i njegova stranka generalno dali određeni doprinos, ali u zadnjih mjesec i pol dana umjesto da su razgovarali i pokušali malo razmijeniti stavove s HDZ-om, išli predaleko. Mene ovo ništa nije iznenadilo, to je politički odabir jedne male stranke koja koristi jednu do dvije teme kojima se bavi ne bi li bila malo vidljiva – objašnjava Plenković.

Na pitanje može li Davor Ivo Stier koji je protiv ratifikacije Konvencije ostati politički tajnik, Plenković odgovara kako "ova epizoda nije releventna za tu temu".

- Dugi niz godina smo kolege i zajedno smo radili i kao zastupnici i u Vladi. Po meni, nije nikada trebao ni izlaziti iz Vlade, jer je neobično da izlaziš iz Vlade, a onda očekuješ da budeš u punom mandatu agilni, aktivni politički tajnik na tragu usvojene i dogovorene politike – rekao je Plenković. Upitan hoće li ići na smjenjivanje, zaključuje "o tom, potom".