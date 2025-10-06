Plenković: Pregovarači MOL-a stižu u Hrvatsku, Janafa može osigurati sve potrebe za sirovom naftom

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak tijekom otvaranja autoceste u Baranji, kako očekuje da će do razgovora između predstavnika Janafa i MOL-a doći sredinom ovoga tjedna u Hrvatskoj te da Hrvatska susjedima nudi alternativan energetski pravac, siguran i izvan bilo kakvih sankcijskih okvira.

Plenković je ponovio da su za sredinu tjedna predviđeni razgovori između MOL-a i Janafa, kao što je to naglasio prošlog tjedna u Kopenhagenu nakon sastanka s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Očekuje se, naveo je, da izaslanstvo MOL-a dođe u Hrvatsku. Istaknuo je da je Janaf važan gospodarski subjekt u Hrvatskoj te kompanija koja omogućuje Naftnoj industriji Srbije u Pančevu dopremanje 95 posto sirove nafte nužne za preradu.

Janaf, nadalje, svojim kapacitetima omogućuje da se dopremi sva nafta koja je potrebna za preradu u Mađarskoj i u rafineriji u Bratislavi. Riječ je, naglasio je premijer, o količini od oko 15 milijuna tona. Isto tako, spomenuo je i da te dvije rafinerije u maksimalnom kapacitetu mogu preraditi nešto više od 14 milijuna tona nafte.

"U realnom, operativnom, smislu one su prošle godine prerađivale nešto više od 11,5 milijuna tona. Dakle, Janaf je alternativni dobavni pravac za MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj i u potpunosti može služiti kao siguran opskrbni pravac u odnosu na onaj koji u Mađarsku i Slovačku dolazi kroz naftovod Družba, iz Rusije, preko Bjelorusije i Ukrajine", rekao je Plenković.

Naveo je i da s obzirom na promijenjene okolnosti, osobitu u pogledu stava administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji želi da se na razini EU prestane uvoziti ruska nafta, Hrvatska svojim susjedima nudi alternativan, siguran, pravac i van bilo kakvih sankcijskih režima ili režima znatno uvećanih carina. Vezano uz Janaf, istaknuo je da ta kompanija ima uobičajene transportne tarife.

"To je zasebna kompanija koja ima u skladu s prihvaćenom metodologijom sličnih kompanija za transport nafte, uobičajene tarife", rekao je premijer, dodavši kako je stvar pregovora između Janafa i MOL-a da postignu odgovarajuće rješenje. "Takvi se pregovori vode i s Naftnom industrijom Srbije, nisam još nikad do sada čuo da je NIS imao neki problem u vezi tih transportnih tarifa. A što se tiče cijele situacije sa odnosima Mađarske i Hrvatske s MOL-om, mi bismo željeli da upravo dogovor između Janafa i MOL-a, na bazi višegodišnjih ugovora i većeg volumena, dovede i do povoljnije cijene", naveo je.

Podsjetio je da svi naftovodi funkcioniraju na bazi vremenskog roka i količine - ako se zakupe na kratak rok i mali transport, cijena je skuplja od one ako se zakupi na duži rok i za veće količine. "Prema tome stvar je pregovora, Hrvatska je tu zemlja partner i zemlja koja želi osigurati energetsku sigurnost svojim susjedima i time pridonositi energetskoj sigurnosti i napuštanju korištenja fosilnih goriva iz Rusije", zaključio je Plenković.