Milanović: Neka Finske i Švedske, ali nisam plaćen da bi udovoljavao njihovim željama

Predsjednik Zoran Milanović se iz Nedelišća u Međimurskoj županiji osvrnuo na američke sankcije uvedene dužnosnicima u BiH.

- Bilo bi dobro da se Vlada o tome očitovala. Tamo se ide po glasove i sitne usluge, a sada se šuti - istaknuo je.

- Postoji presuda Ustavnog suda BiH, na snazi je koliko i Plenković premijer, ništa nisu napravili. U okviru ministarstva financija nekakav pomoćnik tajnika, koji se bavi terorizmom i pranjem novca, kazuje Marinku Čavari da se ponaša etnocentrično. Što je to? To će uskoro biti ekvivalent rasizmu - dodao je.

- Sve bi bilo drugačije da smo jedinstveni Plenković i ja, ali on to neće. Plenkovićeva diplomacija ne radi svoj posao - dodao je te naveo da je tisuću puta važnije što se događa ovdje nego u ukrajinskom gradu Sjevjerodonecku.

- On se bavi nečime što odgovara njegovoj karijeri. Ja se bavim nečime što je nezahvalno. To nije elitni, nego rudarski posao. Ja sam prije mjesec dana predložio sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost gdje možemo razgovarati i o Ukrajini. On se bavi time kako da sačuva ministra Banožića, čovjeka koji je trebao biti predmet istrage - kazao je Milanović.

- Banožić uništava sustav uz Plenkovićev blagoslov, uz poticaj da to radi - dodaje.

Osvrnuo se na rad glavne državne odvjetnice, koja je, kako navodi, "Plenkoviću odana kao pas".

- To je osoba koja se prijavila na dužnost državne odvjetnice tako da je napisala u kurikulumu da joj je otac bio na križnom putu. To je ispod svake razine. Moj je djed bio i što sada? Trebao sam pisati to u životopis? - navodi predsjednik.

- Pozivam gospođu čiji je otac bio na križnom putu, živi se dalje, ako ti je to referenca za posao državnog odvjetnika, odi u penziju. Tažim da se razriješi je li mali Bane kriv - dodaje.

- Ja bi se radije naslikavao kao Plenković, ali ovo je moja dužnost za koju sam plaćen. Problem nije u meni - nastavio je govoreći o BiH.

- Kada imate podršku jednog roditelja, onda je to nešto. Ako imate otpor obaju roditelja onda je to puno teže. Trenutno oni tamo, neki će ovo označiti kao posesivnost, vide da se jedini koji im mogu pomoći svađaju, kako da se oni osjećaju? Zašto Plenković uporno pruža otpor je već u sferi nedokučivog. Kad bi on i ja, prije svega on, imali stav da nećemo dopustiti maltretiranje, došlo bi do ušiju najviših u politici koji bi shvatili da je to iživljavanje - tvrdi Milanović.

- Jesmo li mi svjesni što se događa? Moramo stati na njihovu stranu. Tuđi problemi se poštuju - naveo je te govoreći o Finskoj i Švedskoj kazao: "Neka ih, nemam ništa protiv njih, ali nisam plaćen da bi udovoljavao njihovim željama i potrebama".

Milanović se osvrnuo na uvođenje eura te istaknuo da je riječ o neizvjesnoj stvari nakon koje nema povratka.

- Znate tko nije u euru? Onaj tko nije htio. Države koje su trebale ući poigravaju se s kriterijima. Mi smo zadnji vagon. To je sada kao veliki hrvatski uspjeh, to bi svaka vlada uspjela. Upozoravam samo, nismo svjesni svega. Neke države zavije u crno, kao Italiju. Hrvatska ima nešto više šanse zbog turizma. Inače, pozivam da se što prije cijene krenu dvostruko izražavati. Već sutra. Da ljudi mogu pratiti. Nema opravdanja za porast cijena - kaže.

Optužnice protiv hrvatskih pilota

- Nakon puno vremena, gledao sam dramatično obraćanje Aleksandra Vučića, nešto me ponukalo da to napravim. Žele se uspoređivati s Tuskom. Srbija mora odlučiti gdje želi. Ako žele u EU, onda će se morati ponašati po određenim kriterijima. Te će kriterije Hrvatska zagovarati i tražiti od drugih da ih zagovaraju, ako se mene pita - navodi.