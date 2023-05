Plenković: Milanović je patološki lažljivac. Moji roditelji su kupili stan, nije im ga nitko dao

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na GLOBSEC 2023 Bratislava Forumu te u izjavi za medije procijenio kako je sve vrlo dobro prošlo. "Mislim da su rasprava i ljudi koji su, u konačnici, proteklih nekoliko dana bili ovdje u Bratislavi pokazali da je ovo jedan referentan forum gdje se razmatraju ključne vanjskopolitičke teme, prije svega i one kojeg su sigurnosnog karaktera. Živimo u vremenu kada su sigurnosne teme, ne samo u smislu obrane i sigurnosti, nego i energetske sigurnosti, teme broj jedan. Procjenjujem vrlo dobrim ovogodišnji GLOBSEC", poručio je uvodno premijer Plenković.

S foruma je poslana snažna poruka dugoročne potpore Ukrajini, a Plenković ističe kako će tako biti i dalje. "Jedinstvo Zapada i zapadnih zemalja u podršci Ukrajini je zaista konzistentno, snažno, održivo i mislim da će tako biti i dalje. To je ne samo kvalitetan odnos s ukrajinskim narodom i državom, nego i držanje do temeljnih vrijednosti međunarodnog prava", navodi.

Na pitanje znači li novi financijski plan za zapadni Balkan ubrzanje u procesu proširenja Europske unije, odgovara: "Shvatio sam da je predsjednica Europske komisije o tome govorila. To je logično. Dakle, zemlje našeg neposrednog susjedstva žele ići naprijed prema Europskoj uniji, a zadaća Europske unije je da im financijskim sredstvima pomogne u tome".

Plenković se osvrnuo i na posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Milanović je danas kazao kako je Plenkovićeva obitelj bila "režimska" te dobila stan na Ksaveru.

U Bratislavi sastanak s predsjednikom slovačke Vlade @LudoOdorPM. Hrvatska i Slovačka grade partnerske odnose u okviru 🇪🇺 i @NATO. Razgovaramo o posljedicama ruske agresije na #Ukraine, kao i daljnjoj gospodarskoj i energetskoj suradnji 🇭🇷🇸🇰.#GLOBSEC2023 pic.twitter.com/ANUP7t8Ut9 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 31, 2023

"Još jednom napada, laže, kontinuirano laže. Dakle, čovjek je jedan patološki lažljivac. Za razliku od njegove gdje je dobio društveni stan, moji roditelji su sami kupili stan na kredit, nije im ga nitko dao u onom sustavu. Prema tome, sve što bi htio isprati u vezi sebe, pripisuje meni. Taj njegov kompleks, zavist, koji sada već postaje i nevjerojatan, to je nešto za savjetovanje sa specijalistima, postaje takav da tu više nema ništa neočekivano, ali on takve teze plasira godinama. Plasirao ih je 2016. u kampanji gdje sam ga porazio i od tog poraza taj njegov kompleks nikako da se riješi. Nakon toga smo porazili njegovoga nasljednika, porazit ćemo i druge 2024. godine", kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na Dan državnosti za kojeg Milanović smatra da bi trebao biti 25. lipnja. "Hoće li on poštovati Dan državnosti ili ne, to više nije pitanje za nas, to je pitanje za hrvatske građane i hrvatske medije", rekao je premijer i dodao: "Meni je drago da ga ne gledamo, od toga nemamo nikakvu posebnu ugodu. To što ga on ne poštuje, to on treba objasniti biračima".

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na panelu "Fronte demokracije: Globalne posljedice rata", kojeg u nastavku možete pogledati u cijelosti. Uz Plenkovića je na panelu sudjelovao predsjednik Vlade Slovačke Republike L'udovít Ódor.

Plenković je rekao da među europskim čelnicima nema onih koji smatraju da treba zaustaviti podršku Ukrajini. Dodao je da je dio europskih čelnika prije godinu dana imao drugi narativ, no da su danas svi predani podršci Ukrajine, "uz iznimku jednog ili dvojice koji su rezervirani". Također je rekao da više nema lidera u Europi koji je u prijateljskim odnosima s "izoliranim" ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. "Ne vidim kolegu čelnika koji bi rekao da smo dali dosta i da to više nije naš posao“, rekao je Plenković.

Premijer nije izravno odgovorio na upit voditeljice panel rasprave o drugačijim stavovima hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o Ukrajini, kazavši da na međunarodnim forumima izbjegava komentirati takve stvari. No, istaknuo je to da je parlamentarna većina u Hrvatskoj "na pravoj strani povijesti“. Ta pomoć je Hrvatskoj "refleksna politika“ jer je prošla sličan scenarij kao i Ukrajina, zemlja koja je bila među prvih pet onih koje su priznale hrvatsku neovisnost, prije tadašnjih članica Europske unije, rekao je Plenković.