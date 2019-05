'Nemojte se dati isprovocirati jer Vukovar je bio i ostat će uvijek hrvatski'

U Hrvatskom domu u Vukovaru u povodu Dana grada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj su govorili i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Vukovar je simbol Hrvatske slobode hrvatske opstojnosti, čuvar je našega identiteta, on je grad s kojim žive svi oni u drugim dijelovima Hrvatske, Hrvati izvan domovine u svakom trenutku, ne samo na Dan sjećanja", rekao je premijer.

"To nas motivira da damo svoj doprinos da život u ovom gradu bude još bolji nego što je bio prije", dodao je.

"Razaranje, agresija, okupacija, mrtvi, ranjeni, nestali ostat će uvijek u memoriji svih Vukovaraca i Vukovarki. Isto tako ovdje ljudi na istoku Hrvatske su ljudi koji cijene istinu, žele istinu jer bez istine nema onih ključnih preduvjeta, a to su i pomirba i oprost i daljnji život. Zato istinu treba utvrditi do kraja.

Razumijem nastojanja gradonačelnika i mnogih hrvatskih branitelja i onih koji su najviše izgubili da se to učini. I to trebaju raditi institucije hrvatske države predano, možda i angažiranije nego prije. Moramo to raditi i u političkom smislu tako da razumijemo da smo u 2019., da su sve ključne nacionalne zadaće iza nas, da je Vukovar slobodan hrvatski grad, da je grad u kojem žive i Srbi, to je grad u kojem trebamo graditi europsku Hrvatsku", rekao je premijer.

"Treba gledati naprijed jer je naprijed sve ono gdje ćemo svoj angažman dati kao doprinos našoj domovini", dodao je. Rekao je da svi ministri i ministrice imaju nalog da rade za Vukovar te dodao da su sva vrata otvorena Vukovaru.

Predsjednica Grabar-Kitarović zahvalila je svima kao i predsjedniku Vlade na svim projektima koji se rade u Vukovaru.

"U Vukovar moramo dolaziti cijele godine, ne samo 18. studenog, već moramo razmišljati o Vukovaru svakim danom svojega života. Vukovar nije bio samo žrtva, nije bio samo Grad Heroj, Vukovar je i simbol razvoja naše drage Hrvatske. Najvažnija ali i nažalost najtužnija povijest naše domovine ispisana je upravo ovdje i upisana u dušu sviju nas, a posebno tvojih građana dragi Vukovare", kazala je predsjednica. "Hvala svima koji su branili Vukovar", naglasila je predsjednica.

"Oni trenuci u podrumima sa svojim susjedima koji do tada možda nismo ni pozdravili, kad smo zajedno s njima molili za Vukovar, za Vukovarce, to su bili trenuci kad smo osjetili to narodno zajedništvo, kad smo osjetili da smo ljudi, da smo Hrvati, da smo hrvatski građani i da više od svega želimo obraniti taj grad i onda su došli trenuci nemira, trenuci kada smo se bojali što će biti s onima koji su preživjeli, došli su trenuci kada smo shvatili da ima toliko nestalih koje i danas tražimo. I znam da su mnogi od vas razočarani jer nismo našli nestale. Ja sam to obećala i vjerujte mi nije lako, ali nikada neću posustati, nastavit ću raditi na tome", kazala je predsjednica.

"Susrećem žene koje moraju gledati u lice svojim silovateljima koji nikada nisu stali pred lice pravde, susrećem branitelje, obitelji čiji su nadraži nestali, poginuli, umrli, a da nikada počinitelji tih zločina nisu vidjeli lice pravde. Nemojte posustati, nemojte se dati isprovocirati jer Vukovar je bio i ostat će uvijek hrvatski zahvaljujući vama. Hvala vam na tome", poručila je predsjednica Vukovarcima.

