Plenković: Dobio sam potporu za rekonstrukciju Vlade, dobro je napraviti promjene

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Kluba zastupnika HDZ-a koja se održala u Karlovcu.

- Razgovarali smo o globalnim okolnostima, nacionalnim temama, rat u Ukrajini koji je pokrenuo dva procesa, izbjeglički val, danas je oko 11.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj. Razgovarali smo i o velikom rastu cijena energenata, podsjetili smo na paket Vlade vrijedan pet milijardi kuna. Razgovarali smo i o ukupnim političkim prioritetima u ovoj polovici mandata naše vlade, izazovima koji su pred nama, to su nastavak gospodarskog rasta,m osiguravanje turističke sezone, ulaganja u sve krajeve Hrvatske. Ove godine vidjet ćemo otvaranje Pelješkoga mosta, očekujemo i konačne odluke o članstvu Hrvatske u Schengenu, eurozoni... Razgovarali smo i o konkretnim stranačkim aktivnostima. 14. svibnja ćemo obilježiti stotu obljetnicu rođenja Franje Tuđmana. Opći sabor HDZ-a bit će 11. lipnja u dvorani Lisinski - kazao je premijer Plenković.



Rekao je da je dobio potporu za rekonstrukciju Vlade.

- Razgovarali smo i o činjenici da imamo nove okolnosti, političke, ekonomske te su sva tijela stranke dala meni potporu za rekonstrukciju Vlade RH kako bismo zadnje dvije i pol godine mandata krenuli osnaženi, osvježeni za ispunjavanje ciljeva koji su pred nama. Svi naši partneri čvrsto stoje na stabilnosti Vlade, dali su potporu meni kao premijeru za sve promjene koje smatram potrebnim - kazao je premijer.

Tko odlazi, tko ostaje, upitan je.

- Danas sam dobio mandat da krenem u promišljanje o tome, uzet ću vrijeme i analizu za sve te korake koje ću poduzimati. Neću govoriti o tome ništa dok god se to ne dogodi - rekao je.

Kazao je kako ima jako dobre odnose s ministricom Natašom Tramišak.

- Ako je postojala prijetnja prema članici Vlade, ženi, koja ima važnu funkciju, onda smatram da je to nešto što bi trebao znati. Ona smatra da me nije htjela s time opterećivati. Moj je komentar bio da me prije svega zanima njezina sigurnost. Svi su upoznati s tim što se dogodilo pa ćemo dalje razgovarati. Meni se ministri ne moraju ispričavati, mi smo demokratska stranka koja dopušta sve oblike situacije. Bilo bi mi draže da sam znao odmah kad se pojavila ta tema nego nekoliko mjeseci kasnije iz medija - kazao je Plenković te dodao:

- Bio sam iskreno zabrinut.

Ponovno je upitan o rekonstrukciji Vlade, no nije htio puno toga otkriti.

- Dobro je napraviti određene promjene, ići s novim imenima. Rekonstrukcija je nešto što ću ja napraviti, u kojem opsegu, kada i koliko, to ćete meni prepustiti - rekao je Plenković.