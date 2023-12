Plan evakuacije: Kako se ponašati za vrijeme potresa i što sve morate imati u ruksaku?

S obzirom na to da nam se bliži treća obljetnica razornog potresa na Banovini i da su područje Dalmacije u srijedu pogodila dva potresa koja su uznemirila hrvatske građane, odlučili smo podsjetiti na to kako se treba ponašati tijekom i nakon potresa te što trebate imati u ruksaku za slučaj evakuacije.

Podsjetimo, prije tri godine, 28. prosinca 2020., u 06:28, u mjestu Strašnik u blizini Petrinje dogodio se potres magnitude ML 5.0. Time je, pokazalo se kasnije, započela serija potresa, a "vrhunac" se dogodio dan kasnije, 29. prosinca u 12:19, kada je okolicu Petrinje pogodio razoran potres magnitude 6.2 prema Richteru i intenziteta u epicentru VIII stupnjeva EMS ljestvice.

Znatno slabiji potres u srijedu, 27. prosinca, pogodio je područje Dalmacije, no i takvi su, manjeg intenziteta, jako uznemirili hrvatske građane. Naime, kako smo ranije pisali, više od 800 građana prijavilo je da je osjetilo potres magnitude 3.8 po Richteru koji je u srijedu navečer imao epicentar kod otoka Čiova.

Iako se ne može znati hoće li se nastaviti podrhtavanja tla kao današnja, a još manje hoće li se ponoviti razoran potres kao onaj koji je pogodio petrinjsko područje, dobro je biti pripremljen i znati pravila ponašanja prije, tijekom i nakon potresa. Stoga, vrijeme koje imamo s obiteljima i članovima kuće iskoristite kako bi napravili "obiteljski" plan za evakuaciju, kako bi svaki član kućanstva bio upoznat s glavnim točkama plana te imao svoja zaduženja u slučaju potrebe.

Ured za upravljanje hitnim situacijama na internet je objavio detaljan plan evakuacije u slučaju potresa za Grad Zagreb, s kartom na kojoj su nacrtana glavna okupljališta, po dijelovima grada. Plan evakuacije uključuje i upute za ponašanje tijekom i nakon potresa. Prvo što bi trebali napraviti je provjeriti gdje se okupljaju stanovnici vaše četvrti te o tome informirati sve ukućane, kako biste se osigurali da ćete se naći na istom mjestu u slučaju veće katastrofe.

Porazgovarajte i dogovorite preko koga ćete se kontaktirati, u slučaju da se prekinu telefonske veze ili netko od ukućana nema mobitel, a izgubili ste kontakt. Najbolje je dogovoriti se s članom obitelji izvan Zagreba da ćete se povremeno javljati i informirati o tome gdje ste te da ako izgubite kontakt s ostalim ukućanima, javljat ćete se preko njih. Tako ćete se osigurati da znate gdje su vam ukućani, u slučaju da ne možete doći do dogovorenog mjesta.

Svi odrasli ukućani trebali bi razgovarati s djecom i informirati ih o pravilnom ponašanju tijekom i nakon potresa, pogotovo ih upozoriti da ne izlaze iz stanova i kuća u trenutku dok se zemlja još uvijek trese. Najveći broj nesretnih slučajeva događa se za vrijeme izlaska iz stanova dok se zemlja još uvijek trese, na stepenicama i u liftovima, koji se ne smiju koristiti ni nakon potresa, sve dok stručnjaci ne potvrde da je sigurno.

Osnovne upute koje svaki član kućanstva mora usvojiti:

Prije potresa

• Saznaj što više o potresu i što ti je činiti ako do njega dođe.

• Vježbajte za slučaj potresa.

• Popravite neispravne električne instalacije, plinske i vodovodne cijevi.

• Označite glavnu sklopku za struju te glavni ventil za plin i vodu, a kratkom uputom opišite postupak njihova zatvaranja!

• Držite velike i teške predmete na nižim policama. Dobro pričvrstite visoke, plitke ormare te police, ogledala i okvire slika na zidove.

• Onemogućite gibanje pokretnih dijelova namještaja na kotačićima (TV i kompjutorski stolići i slično) i tehničke opreme (termoakumulacijske peći, klima uređaji i slično).

• Boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete držite u niskim zatvorenim ormarićima. Brave će spriječiti ispadanje sadržaja iz ormara.

• Pronađite “sigurna“ mjesta u svakoj prostoriji, npr. čvrsti stol ili nosivi zid koji će vam poslužiti kao zaklon od potresa.

• Neka Vam nadohvat ruke budu spremna osnovna sredstva za samopomoć i neophodna količina vode i hrane.

Za vrijeme potresa

• Ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama.

• Maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.

• Sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite jer je panika pogubna.

• Odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.

• Ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru.

Nakon potresa

• Kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari.

• Nikako ne napuštajte građevinu dizalom, upotrebljavajte stepenice (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.).

• Isključite električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu.

• Ne zaboravite na humanost i nesebičnost, pomozite stradalima, ali ne pomičite teško povrijeđene.

• Pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć.

• Postupajte prema uputama sredstava javnog priopćavanja.

• Ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja).

• Čuvajte snagu!

Imajte na umu prije evakuacije

- ostanite pribrani, provjerite jeste li ozlijeđeni i ako možete, pružite si prvu pomoć

- do dolaska spasilačkih timova pomozite ozlijeđenima oko sebe - ne pokušavajte pomicati teško ozlijeđene osobe, osim ako to nije potrebno radi spašavanja života.

- ako morate pomaknuti osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove

- očekujte naknadne potrese koji mogu biti dovoljno snažni da uzrokuju dodatnu štetu, pa izbjegavajte jako oštećene građevine

- provjerite je li došlo do oštećenja plinovoda, vodovoda i kanalizacije te električnih instalacija te otvorite prozore i vrata ako osjetite miris plina te ne pokušavajte uključiti struju ili neki električni i elektronski uređaj

- ne uključujte plin samostalno, prepustite to ovlaštenim osobama

- odmah ugasite požar u vašem domu ili susjedstvu, ne čekajte vatrogasce

- ako se nalazite na otvorenom, udaljite se od građevina ili objekata kojima prijeti urušavanje

- uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji

- oslobodite ceste vozilima hitnih službi

- slušajte vijesti samo iz provjerenih izvora, npr. nacionalne televizije i radija te obavijesti lokalne vlasti i ne vjerujte glasinama te ne širite neprovjerene informacije

- ako trebate hitnu pomoć, obavijestite spasitelje o svojoj lokaciji i zdravstvenome stanju

- ako se od vas traži te ako ste sposobni priključite se spasiocima i pritom slušajte upute ovlaštenih osoba

Svatko od ukućana sa sobom bi trebao imati mali ruksak od vodootpornog materijala s osnovnim stvarima nepohodnima za preživljavanje u slučaju katastrofe. Prije nego što izađete iz kuće, ponesite sve osnovne stvari, poput osobnih dokumenata, ključeva od auta i kuće te ključeve od vikendice. U ruksaku treba biti:

- blok s važnijim telefonskim brojevima (nemojte se oslanjati samo na mobitel),

- komplet za prvu pomoć,

- svjetiljka i mali radioaparat s rezervnim baterijama

- popis lijekova za kronične bolesnike

- rezervne naočale ili leće

- voda u boci (2 l dnevno po osobi)

- konzervirana i nekvarljiva hrana, otvarač za konzerve te suha hrana i slatkiši s dužim rokom trajanja

- kronični bolesnici trebali bi imati osnovne lijekove barem za 2 do 3 dana

- u rukama ponesite pokrivače i rezervnu odjeću

