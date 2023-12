PITANJE DANA Trebaju li i porezni obveznici platiti BBB-ovcima dio troškova i povratak iz Grčke?

Grčke pravosudne vlasti donijele su u petak odluku o oslobađanju 30-ak pripadnika Bad Blue Boysa, navijača zagrebačkog Dinama, iz grčkih zatvora, gdje se nalaze od kolovoza, kada su se sukobili s navijačima grčkog AEK-a. Međutim, oslobađanje podrazumijeva određene uvjete, uključujući zabranu njihova dolaska u Grčku tijekom sportskih događaja, kao i to da svaki pojedinac treba položiti jamčevinu od 1000 eura.

Kasnije su mediji objavili da će dio troškova za Boyse platiti hrvatsko veleposlanstvo u Grčkoj, i to na uputstvo hrvatske Vlade. Na tu se vijest u nedjelju osvrnuo i premijer Andrej Plenković. On je potvrdio da se Vlada zauzela za hrvatske navijače, a na pitanje zašto je to učinjeno, Plenković je naglasio da država služi tome da pomogne građanima.

- Ovo je jedna specifična situacija, situacija u kojoj je više od 100 državljanina u pritvoru već nekoliko mjeseci. Kao što sam i najavio, odluka je donesena u petak za puštanje 31 hrvatskog državljana. Mi se možemo pitati imaju li oni dokumente, sredstva i logično je da u takvim okolnostima pomognemo. Događa se proces bez presedana. I grčki sudovi i tužiteljstvo i zatvorski sustav rade vikendom, to se još nije dogodilo. Dakle, grčka država je napravila napor i izvanredan korak da se njih pusti. U tim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non-stop, radi jučer, radi danas, ima otvorena vrata za hrvatske državljane. Dosad je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, neki su tražili da im se izda putni list, neki sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku, nitko od njih za sada još nije tražio novac za jamčevinu - rekao je.

- Jamčevinu za sada plaća odvjetnik koji ih zastupa, pa će se to kasnije, pretpostavljam, refundirati od obitelji. Ali veleposlanstvo je dobilo naputak da cijeli taj paket, jamčevina, putni list, troškovi za put, da im se to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura kada veleposlanstva i konzulati pomažu građanima - dodao je Plenković.

Ponovio je zatim da država služi tome da pomogne državljanima koji su daleko od svojega doma i svoje obitelji. - Mi to radimo i to je sve - kratko je kazao.

Premijer Plenković objasnio je i da većina puštenih navijača nije bila u Ateni, većinom su se nalazili u različitim dijelovima Grčke. Policija ih je prepratila u Atenu, a danas svaki pojedinac dolazi natrag u Hrvatsku, svatko u individualnom angažmanu. - Nisu oni svi iz Zagreba, nije ovo organizirano putovanje nazad, nego iskaz države, a pomagali smo im angažirano sve ove mjesece. Oni dolaze nazad kući u svom aranžmanu i to je to - zaključio je Plenković.

Sumirajmo, u grčkim zatvorima se zbog sudjelovanja u navijačkim neredima, u kojima je poginuo jedan navijač AEK-a, nalaze 102 navijača Dinama. Njih 30-ak sada se pušta na slobodu, a hrvatska država odlučila im je platiti jamčevinu i financirati povratak kući. Odgovorite nam na naše pitanje dana: Jeste li za to da porezni obveznici plaćaju BBB-ovcima jamčevinu i povratak u Hrvatsku?

