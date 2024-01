Pitali smo vas bili bi Hrvatska trebala dekriminalizirati prostituciju. Evo što ste nam odgovorili

Hrvatska je jedina uz Rumunjsku koja i dalje sankcionira osobe koje se bave prostitucijom, upozorila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u sklopu teme dekliminalizacije prostitucije o kojoj smo pisali prije nekoliko dana. Stavovi stručnjaka pak su o ovoj temi podijeljeni - neki smatraju kako bi klijenti trebali biti na udaru zakona, dok se udruge zalažu za dekliminalizaciju.

- Svaka osoba može sama za sebe odlučiti želi li se baviti seksualnim radom, i to ako su zadovoljena tri uvjeta: da je starija od 18 godina, da ima punu poslovnu sposobnost i da ni na kakav način nije prisiljena baviti se seksualnim radom. Znači, poštujemo slobodu volje i izbora. Modeli zabrane, kao i oni kriminalizacije klijenata, nisu doveli do smanjenja broja seksualnih radnika, niti do smanjenje potražnje za njihovim uslugama. Nažalost, samo su ih gurnuli u veću ranjivost - kazala je za Večernji list Iva Jovović, izvršna direktorica udruge za unaprjeđenje kvalitete življenja Let.

S obzirom da se radi o temi oko koje ni stručnjaci, a niti javnost nisu složni, mi smo vas pitali za mišljenje - Treba li dekriminalizirati protituciju u Hrvatskoj? Velika većina vas u anketi je bila jasna: s 588 odgovora smatrate da prostitucija u Hrvatskoj ne bi smjela biti zakonski kažnjiva. Puno manji broj vas, 153 čitatelja, mišljenja je kako bi ona i dalje trebala biti zakonski kažnjiva, dok 33 vas nije bilo sigurno.

No, komentari koje ste ostavljali ispod objave na Facebooku Večernjeg lista nešto su raznovrsniji. Puno vas mišljenja je kako bi dekriminalizacija bila korisna jer bi se, rekli ste, rad u seks industriji mogao naplaćivati i porezima.

- Apsolutno da, to je nešto što se ne može iskorijeniti - pisali ste, dodajući kako bi to bila ''najpametnija odluka''.

- Uh, dobro pitanje. Ja bih rekao da, ali onda osmisliti sustav kako treba. Liječnički pregledi morali bi biti strogi da se i one koji se bave prostitucijom i one koji koriste usluge zaštiti od spolno prenosivih bolesti, a poglavito od HIV-a. Trebalo bi i osmisliti sustav po kojem bi bordeli radili, mininalna dob isto mora biti uzeta u obzir i sl. Uglavnom ja sam za, ali onda neka rade isključivo u bordelima da ih se zaštiti, a svodnike žestoko kažnjavati još gore nego prije. Ako bordeli mogu funkcionirati dobro u Mađarskoj, zašto nebi i kod nas - pisali su drugi, no bilo je i komentara koji se ne zalažu za dekriminalizaciju.

- Sto su muški navalili komentirati da se prostitucija legalizira. Samo jedno pitanje za sve,kako biste gledali na to da vam kćer bude prostitutka ili da oženite prostitutku, svi znaju naravno čime se bavila? To je teško licemjerje, svi bi legalizirali, ali ne daj Bože netko iz moje obitelji da se prostituira. I u zemljama gdje je prostitucija legalna cvate kriminal, trgovina ženama, otmice itd. Muškarac koji traži uslugu prostitutke nije nikakav klijent, ne kupuje frižider. Tako da se i on prostituira isto, treba ga zvati istim imenom kao i gospođu koja pruža usluge - pisali su.

