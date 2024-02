Pet priča o pet sjajnih fotografija Pixsellovih fotografa

Odabrati ih samo pet činilo se gotovo pa nemogućim. Bilo da snimaju dramatične trenutke udarnih događaja, sportske okršaje, visokooktanske jurnjave, portrete, duhovite detalje ili pak čistu dokolicu, nepogrešivo oko i objektivi Pixsellovih fotoreportera i u 2023. zabilježili su niz nevjerojatnih fotografija koje bi lako mogle krasiti stranice svjetskih magazina poput National Geographica, Timea, Economista, Cosmopolitana... Stotinu najboljih u 2023. koje je odabrao Pixsell proučavali smo (i divili im se) satima, a kratke priče o pet najupečatljivijih pročitajte u nastavku.



„Koalicija“, Patrik Macek

Ključ je pogled Ivane Kekin, sve je trajalo dvije sekunde

Foto: Patrik Macek/Pixsell

Patrika Maceka, autora duhovite političke fotografije koja sjajno sažima odnose dviju parlamentarnih oporbenih snaga, koje su u Zagrebu na vlasti, ne treba posebno predstavljati. Njegovu se radu divimo već desetljećima, a veliki je zaljubljenik u snimanje zagrebačke svakodnevice.



– Tajna je u tome što, bez obzira na godine radnog staža, još uvijek gledam, još uvijek se volim igrati – otkriva Macek tajnu svoga umijeća.

Fotografija šefa SDP-a Peđe Grbina i Ivane Kekin, zastupnice Nove ljevice, nastala je u Hrvatskom saboru u svibnju na njihovoj konferenciji za medije uoči izmjena Zakona o kreditnim institucijama, odnosno agencijama za naplatu dugovanja.



– Praćenje Sabora je cjelodnevni posao. U danu zna biti i do 12 presica, a tu su još i plenarne sjednice, odbori... Ne želim imati desetke istih fotografija pred istim plavim zidom pa se trudim zabilježiti nešto posebno – govori Macek.

Presica na kojoj je nastala fotografija, kaže, trajala je pola sata, a onda se dogodio trenutak koji je čekao.



– Ključ je pogled Ivane Kekin prema Grbinu. Sve je trajalo dvije sekunde, no zadovoljan sam fotografijom koja je duhovita, ali ne i zlobna. U Hrvatskom saboru je 151 zastupnik. Svi se oni trude svidjeti svima, a moj je posao prikazati ih onakvima kakvi zaista jesu – ističe.



„Slijetanje na Mjesec“, Davor Puklavec

Padobranca sam uočio slučajno i samo čekao pravi trenutak

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Lovio sam MiG-ove i slučajno uhvatio padobranca – opisuje Davor Puklavec, još jedan rasni Pixsellov fotoreporter, uvjete nastanka fotke na kojoj se zbog optičke iluzije čini kako čovjek ponovno slijeće na Mjesec, i to nad Jarunom.



Snimljena je 28. svibnja uoči obilježavanja Dana Oružanih snaga i Dana hrvatske kopnene vojske kada su Zagreb tradicionalno prelijeću Krila Oluje i MiG-ovi.



– Nije to nikakva mudrost – skromno i u svom stilu kaže Puklavec.

Mjesečeva je padobranca, veli, uočio sasvim slučajno.



– Padali su i vidio sam da je izašao Mjesec pa sam čekao da mu se približi, naciljao i okinuo. Još bi bilo bolje da sam imao neki jači objektiv, no "iskropao" sam fotografiju pa je dobro ispalo – kratko kaže





„Ratne boje“, Hrvoje Jelavić

Snimio sam je u napuštenoj zgradi sasvim slučajno

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Godinu za nama pamtit ćemo i po ratovima, a ratnu tematiku kojom smo se, nažalost, morali baviti na stranicama Večernjaka, odlično sažima fotografija nagrađivanog šibenskog Pixsellova majstora Hrvoja Jelavića. Snimljena je krajem svibnja na posljednjoj dionici Hodnje sedmog naraštaja polaznika Središta za razvoj vođa „Marko Babić”. Tom prilikom 100 kandidata za buduće vođe naraštaja vojske prolazi najtežu obuku kroz 88 kilometara nepristupačnog terena od Udbine do Knina, a takav trening najčešće savlada njih tek polovica.



– Nije mi prvi put da snimam takve obuke i u pravilu to budu atraktivne slike zbog uniformi, oružja, terena – navodi Jelavić.

Fotografiju „ratnih boja“, dodaje, snimio je slučajno.



– Pripremali su se za završnu etapu u šumskim uvjetima, ušli u napuštenu zgradu, krenuli se maskirati, a ja sam okinuo – objasnio je Jelavić te dodao kako odabrana fotografija spada i u njemu najdraže koje je snimio lani.



„Starac na klupi", Neva Žganec

Očito je to „njegova“ klupica na kojoj odmara svaki dan

Foto: Neva Žganec/Pixsell

Mlada je, među najmlađima u Pixsellu, no svojim umijećem Neva Žganec nimalo ne zaostaje za svojim starijim kolegama, čemu nerijetko možete svjedočiti na stranicama Večernjaka. Kobni 19. srpnja 2023. kada je, ni sat vremena nakon nevremena koje je zauvijek promijenilo odnos Zagrepčana spram ljetnih oluja, nastala njezina genijalna fotografija, kaže, nikada neće zaboraviti.



– Dug je to bio dan. Uputila sam se prema Žitnjaku gdje je jedan naš sugrađanin stradao, no kako su prometnice bile neprohodne Žac (Pixsellov urednik Željko Lukunić) nazvao me da krenem u centar – pripovijeda Neva.

Sa sobom nije imala ni opremu, u grad se uputila bez širca, samo s teleobjektivom za snimanje detalja. Bilo je vruće, kao u prašumi, prisjeća se.



– Zbog vlage se s mene cijedio znoj, teško sam se kretala kada sam na Zrinjevcu ugledala prizor porušenih krošnji i ljudi koji se s njima fotografiraju kao da je u pitanju kakva nova turistička atrakcija – govori.

Usred meteža primijetila je starijeg čovjeka kako sjedi na klupici i rezignirano gleda u daljinu.



– Najprije je razgledavao klupu, a kada se na nju sjeo, nisam mogla vjerovati. Činilo mi se kao da je to „njegova“ klupica na kojoj odmara svaki dan i da neće dozvoliti da mu superćelijska oluja pokvari taj užitak – kazuje Neva.

To je, dodaje, jedina fotografija koju je snimila tog dana. Čovjeka s klupe više nikada nije srela, no voljela bih da im se putovi ponovno ukrste te da popričaju o kobnom danu i susretu na Zrinjevcu koji će ući u povijest.



„Afrički kvadratići“, Emica Elveđi

U svakom afričkom selu znaju za Modrića, ali ovaj nosi dres Nike Kranjčara

Foto: Emica Elveđi/Pixsell

Malo tko u Hrvatskoj poznaje afrički kontinent bolje od Emice Elveđi, još jedne heroine među Pixsellovim asevima. Volontirajući u humanitarnoj udruzi Srce za Afriku, koja je omogućila školovanje stotinama afričke djece, posjetila je Ruandu, Zimbabve, Ugandu, Bocvanu, Tanzaniju, stoga je poslati ju da prati suđenje Hrvatima optuženima (i na koncu oslobođenima) zbog trgovine ljudima u zambijskoj Ndoli bio logičan izbor. Afrikanac u prepoznatljivom dresu Hrvatske reprezentaciju Emicu nije začudio.



– Cijela Afrika poznaje hrvatski nogomet. U gotovo svakom selu koje sam posjetila stanovnici znaju tko je Luka Modrić, a hrvatski dres uopće nije rijetkost. Kada im kažem da sam iz Hrvatske, uvijek se razvesele i stanu mi nabrajati nogometaše iz repke za koje znaju – otkriva Emica.



Čovjek s fotografije, međutim, nije imao Modrićev dres, već onaj Nike Kranjčara, smije se ona.



– Svjetsko prvenstvo friško je završilo pa se i on razveselio tome što sam iz Hrvatske i krenuo mi nabrajati nogometaše. Uvijek me raduje fotografirati hrvatska obilježja na drugim kontinentima. Mala smo zemlja i lijepo je vidjeti da za tebe znaju i navijaju na drugom kraju svijeta – ističe.