Peruanska ministrica cijepila se preko reda, zbog skandala dala ostavku

Peruanska ministrica vanjskih poslova dala je ostavku u nedjelju u sve većem skandalu zbog otkrića da su vladini dužnosnici cijepljeni puno prije šire javnosti. Južnoamerička država teško je pogođena pandemijom, a njezin je zdravstveni sustav preopterećen te se ciljani program cijepljenja zdravstvenih djelatnika provodi tek od 8. veljače.

Nakon negodovanja javnosti zbog toga što su dužnosnici cijepljeni, a nema datuma za cijepljenje stanovništva, barem dva vladina dužnosnika dala su ostavku.

Elizabeth Astete tvitala je u nedjelju da je njezinu ostavku prihvatio predsjednik Francisco Sagasti. U izjavi navodi da je cijepljena 22. siječnja, nazvavši to "ozbiljnom pogreškom". Sagasti je za američki televizijski kanal rekao da je "ogorčen i bijesan" zbog tog događaja. Astete je drugi član vladina kabineta koji je dao ostavku nakon što je to učinila ministrica zdravstva Pilar Mazzetti. Ona je odstupila s dužnosti pošto je list iznio da je bivši predsjednik Martin Vizcarra primio cjepivo protiv koronavirusa u listopadu.

Peru je počeo program imunizacije tek početkom veljače kad je primio 300.000 doza kineskog cjepiva Sinopharma, i to sa zdravstvenim djelatnicima. Zasad još nema datuma za javno cijepljenje, no vlada je rekla kako namjerava do srpnja cijepiti 10 milijuna ljudi. Vizcarra (57) cijepljen je samo nekoliko tjedana prije no što je opozvan i uklonjen s dužnosti pod optužbom da je "moralno nepodoban".

Bivši predsjednik rekao je prošli tjedan da su se on i njegova supruga prijavili za sudjelovanje u ispitivanju cjepiva. No, Limsko sveučilište Cayetano Heredia, koje vodi kliničko ispitivanje cjepiva Sinopharm, u nedjelju je opovrgnulo da je Vizcarra bio ispitanik. Sveučilište je obavijestilo peruanske zdravstvene vlasti "da gospodin Martin Vizcarra i (njegova supruga) gospođa Maribel Diaz Cabello nisu dio skupine od 12.000 dobrovoljnih istraživačkih subjekata". Vizcarra je izrazio "veliku začuđenost" priopćenjem sveučilišta Cayetano Heredia te ponovio da je dvije doze primio kao dobrovoljac u kliničkom ispitivanju cjepiva.

On je rekao da nije bilo "administrativne krivnje niti kaznenog djela" i upozorio da njegove postupke koriste "državni neprijatelji s namjerom diskreditacije". Ta je kontroverza dovela do ostavke Mazzetti prošli tjedan unatoč tome što je ona opovrgnula da je znala za to da je Vizcarra, koji ju je imenovao na dužnost, cijepljen.

Peruanski mediji nagađaju da su mnogi neimenovani dužnosnici već cijepljeni, što je navelo Sagastijeva predstojnika ureda i drugih 12 ministara da izjave kako nisu cijepljeni. Sedamdesetšestogodišnji čelnik javno je cijepljen u utorak zajedno sa zdravstvenim osobljem. Peru, država s 33 milijuna stanovnika, zabilježio je više od 1,2 milijuna zaraženih i gotovo 43.500 umrlih od COVID-19.